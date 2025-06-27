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陸國產通用處理器 龍芯3C6000發表

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
晶片示意圖。（美聯社）
晶片示意圖。（美聯社）

大陸自主研發的新一代國產通用處理器龍芯3C6000昨（26）日在北京發表，號稱不依賴任何境外供應鏈，主要採用大陸國產自主指令系統龍架構（LoongArch）研發的龍芯3C6000系列晶片，主要用於伺服器產品，該晶片性能相當於2023年或者2024年市場主流產品的水平。

央視報導，龍芯國產3C6000採用自主設計的指令系統龍架構，無需依賴任何國外授權技術，也不依賴任何境外的供應鏈，是大陸自主研發、自主可控的新一代通用處理器，可滿足通算、智算、存儲、工控、工作站等多場景的計算需求。

綜合陸媒報導，龍芯3C6000系列處理器包括LS3C6000／S、LS3C6000／D和 LS3C6000／Q三個型號，該系列處理器採用龍芯自主指令架構，具備高性能、高可靠、高安全和高能效技術優勢。

中國電子技術標準化研究院測試報告顯示，3C6000系列的整體性能表現達到了2023年國際市場上主流服務器CPU的水平。

大會還發布了面向筆記型電腦、雲終端和工業控制的3B6000M和2K3000晶片，它們同樣採用自主指令系統龍架構，已於2024年底成功流片生產。

3B6000M晶片集成了八個高性能核心（主頻2.5GHz），其單核計算能力接近主流處理器水平，內置第二代自研圖形處理器（GPGPU）和獨立的影像編解碼模組，能流暢處理4K高清影響。此外，晶片內建安全處理器，提供可靠的安全防護和加密功能，包括支持國密算法（SM2／SM3／SM4）的專用硬體，以及可供軟體靈活配置的加密模組。

依賴 供應鏈 3C

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