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小米四重磅新品 大進擊

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
小米首款電動休旅車YU7亮相，零百加速只要3.23秒。 網路照片
小米首款電動休旅車YU7亮相，零百加速只要3.23秒。 網路照片

小米集團昨（26）日舉行「小米人車家全生態發表會」，一口氣發表多款重磅新品，包括首款電動休旅車「小米YU7」、小米MIX Flip 2小折疊手機、搭載玄戒O1旗艦晶片的小米平板7S Pro，以及定位為「面向下一代個人智慧設備」的小米AI眼鏡

其中，小米YU7價格定在人民幣25.35萬元（約新台幣104萬元）起，而小米AI眼鏡定價1,999元（約新台幣8,235元）起。

小米董事長雷軍在發表會上宣布，未來五年將投入人民幣2,000億元（約新台幣8,240億元）於核心技術研發，期許在智慧駕駛、AI等領域實現更多技術突破，小米首季營收達1,113億元，年增5%，智慧手機出貨量已連續19季穩居全球前三。

其中，最受矚目的YU7，提供三個版本：標準版人民幣25.35萬元、Pro版27.99萬元、Max版32.99萬元。主打超長續航、先進智駕與智慧座艙。YU7擁有36處車內收納，最大儲物空間達1,970L；動力方面，零百加速僅3.23秒，最高時速253公里，搭載輝達Thor晶片，支援天際螢幕全景顯示。

小米強調，YU7全系標配超長續航與最新HAD（端對端輔助駕駛）技術，出廠即搭載最新版「1000萬Clips」版本。

市場分析普遍看好YU7銷售潛力。新浪財經曾引述招商證券國際研報指出，YU7將進一步擴展小米汽車產品線，強化其獨有的「人車家」生態。研報認為，YU7爆款潛力大，將延續SU7成長態勢，小米汽車預計明年翻倍增長。

另一焦點產品為小米首款AI智慧眼鏡，主打「面向下一代的個人智慧設備，隨身AI入口」概念，內建1,200萬畫素鏡頭，支援拍照錄影、視訊通話、即時翻譯與直播分享等功能，還能化身開放式耳機與行動支付工具。雷軍強調，相較Meta同類產品，小米眼鏡僅重40公克，續航力更長，實用性高。值得注意的是，該款眼鏡不用掏手機就可直接掃碼支付。

眼鏡 台幣 人民幣

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