聽新聞
0:00 / 0:00

港幣貶太急 官方干預

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

港幣昨日急貶，引發官方介入干預匯價。香港金管局公布，六月二十六日清晨紐約交易時段，港匯觸發七點八五「弱方兌換保證」。根據聯繫匯率機制，香港金管局按銀行要求向市場賣出美元、買入港幣，涉及總值九十四點二億港幣。銀行體系總結餘將於六月二十七日減少至一六四一點○億港幣。

香港經濟日報報導，港匯上一次觸發七點八五弱方兌換保證，為二○二三年五月。今年五月初，港幣數度觸發七點七五「強方兌換保證」，共流入一二九四億港幣。在港美息差明顯下，港監兩個月間由強方走向弱方，並觸發香港金管局入市，甚為罕見。

香港金管局總裁余偉文解釋，港匯觸發七點八五「弱方兌換保證」原因，包括港幣市場資金充裕，令港息下調，港美息差擴張，引發買美元賣港幣套息交易，令港幣匯率轉弱；上市公司派息高峰期近尾聲；非本地公司將招股或發債所得的港幣資金兌換回籠；半年結相關的港幣資金需求已大致完成籌措，市場對港幣需求減少。

延伸閱讀

潤弘精密工程等4家公司 7月假證交所場地舉辦法說會

經濟日報社論／金控併購新辦法 有違立法精神

溫室氣體盤查實作課程 開跑

怕川普對Fed下手 德義千噸黃金面臨從紐約搬回壓力

相關新聞

港幣貶太急 官方干預

港幣昨日急貶，引發官方介入干預匯價。香港金管局公布，六月二十六日清晨紐約交易時段，港匯觸發七點八五「弱方兌換保證」。根據...

小米首款休旅車YU7亮相 售價104萬元起

小米於6月26日晚間舉辦「小米人車家全生態發表會」，一口氣發表多款重磅新品，包括首款電動休旅車「小米YU7」、小米MIX...

小米雷軍：AI眼鏡是個人隨身的AI入口

小米於6月26日晚間19時舉辦「小米人車家全生態發表會」，一口氣發表多款重磅新品，包括首款電動休旅車「小米YU7」、小米...

小米AI眼鏡亮相 售價人民幣1,999元起

小米集團26日發表小米AI眼鏡，小米董事長雷軍稱定位定位AI眼鏡是面向下一個時代的個人智慧設備，隨身的AI入口。重量只有...

在岸、離岸人民幣升破7.16來到七個月高點

人民幣對美元匯率26日在岸和離岸市場雙雙升破7.16關口，其中，在岸即期匯率先後升破7.17和7.16關口，盤中最高升至...

陸國產CPU龍芯3C6000發布 稱不依賴任何境外供應鏈

2025龍芯產品發布暨用戶大會26日在北京舉行。大會發布基於大陸國產自主指令集龍架構（LoongArch）研發的服務器處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。