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港幣貶太急 官方干預
港幣昨日急貶，引發官方介入干預匯價。香港金管局公布，六月二十六日清晨紐約交易時段，港匯觸發七點八五「弱方兌換保證」。根據聯繫匯率機制，香港金管局按銀行要求向市場賣出美元、買入港幣，涉及總值九十四點二億港幣。銀行體系總結餘將於六月二十七日減少至一六四一點○億港幣。
香港經濟日報報導，港匯上一次觸發七點八五弱方兌換保證，為二○二三年五月。今年五月初，港幣數度觸發七點七五「強方兌換保證」，共流入一二九四億港幣。在港美息差明顯下，港監兩個月間由強方走向弱方，並觸發香港金管局入市，甚為罕見。
香港金管局總裁余偉文解釋，港匯觸發七點八五「弱方兌換保證」原因，包括港幣市場資金充裕，令港息下調，港美息差擴張，引發買美元賣港幣套息交易，令港幣匯率轉弱；上市公司派息高峰期近尾聲；非本地公司將招股或發債所得的港幣資金兌換回籠；半年結相關的港幣資金需求已大致完成籌措，市場對港幣需求減少。
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