港幣急貶 官方罕見干預

港幣昨（26）日急貶引發官方介入干預匯價，香港金管局公布，6月26日清晨紐約交易時段，港匯觸發7.85「弱方兌換保證」。根據聯繫匯率機制，香港金管局按銀行要求向市場賣出美元、買入港幣，涉及總值港幣94.2億元。銀行體系總結餘將於6月27日減少至港幣1,641.0億。

香港經濟日報報導，港匯上一次觸發7.85弱方兌換保證為2023年5月。今年5月初，港幣數度觸發7.75「強方兌換保證」，共計流入港幣1,294億。不過，在港美息差明顯下，港幣在兩個月內由強方走向弱方，並觸發香港金管局入市，在以往甚為罕見。

香港金管局總裁余偉文解釋，多重因素結合導致港匯觸發7.85「弱方兌換保證」，包括市場資金充裕，令港息下調，港美息差擴濶（擴張），引發買美元賣港幣的套息交易，令港幣匯率轉弱；上市公司派息高峰期接近尾聲；非本地公司將招股或發債所得的港幣資金兌換回籠；半年結相關的港幣資金需求已大致完成籌措，市場對港幣需求減少。

余偉文表示，這是聯繫匯率制度設計和正常操作的一部分。他並建議，要小心管理利率和市場風險，視乎資金走向及港幣資金供求情況，未來有可能會再次觸發「弱方兌換保證」，隨銀行體系總結餘減少，港幣拆息或會上升，這都合符聯匯機制的設計。金管局會緊密監察市場和外圍環境的變化。