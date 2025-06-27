兩岸快遞／十四五油氣重點項目 甘寧段成功投產

大陸「十四五」規劃中的石油天然氣發展規劃重點項目—西氣東輸四線（吐魯番—中衛）的甘寧段成功投產。至此，西氣東輸四線全線貫通投產。西氣東輸四線是繼西氣東輸一線、二線、三線管道之後，連接中亞和中國的又一條能源戰略大通道。工程投產後年輸氣能力達150億立方米，減少碳排放約5,000萬噸，西氣東輸管道系統年輸送能力將達到千億立方米。

北京／陸公債殖利率走低 長債獲機構法人青睞

6月以來大陸公債殖利率持續走低，導致超長的20年及50年期公債、甚至20年以上信用債都受到機構法人的青睞，尤其30年期AAA級企業債殖利率估值上周跌破2.2%，本周再度刷新2006年以來紀錄低點，帶動長債價格持續走高。

北京／明年有望超越澳洲 躍全球最大鋰生產國

諮詢機構Fastmarkets預測，中國大陸將在2026年超越澳洲，成為全球最大的電池金屬鋰的生產國，中國大陸在開發礦產資源方面有非常明確的國家戰略，並預測中國大陸礦企的鋰產量明年將比澳洲多出8,000至1萬公噸。

上海／LV設立新概念地標 獨特巨輪造型吸睛

全球最大的奢侈品集團路易威登（LV）品牌在上海設立全新概念地標，以獨特的「巨輪」造型為全球唯一，總面積達1,600平方米，三層複合型體驗空間融合「展覽+文創+餐飲」三種業態，成為路易威登全球最大的品牌之家。

青島／海爾布局機器人事業 將朝人形商品方向演進

大陸家用電器企業海爾集團董事長周雲傑表示，海爾已布局機器人產業，也成立機器人事業部，既做工業機器人，也做家政服務相關的機器人，例如說陪伴類型的機器人、康復類型的機器人，未來的形態會朝人形機器人方向演進。

深圳／比亞迪匈牙利車廠 將由歐洲鋼鐵廠供應鋼材

比亞迪與歐洲知名鋼鐵製造商奧鋼聯集團簽署合作協議，將由奧鋼聯集團為比亞迪的匈牙利乘用車工廠供應鋼材。比亞迪稱，本次合作是其海外市場本地化戰略進程的重要一步，讓當地消費者將其視為一家歐洲製造商。

廣州／首艘自航式鮭魚養殖船交付 象徵深海智慧領域新突破

全球首艘自航式鮭魚養殖工船「蘇海1號」在廣州交付，這艘由中國船舶集團旗下黃埔文衝公司建造的創新養殖工船，標誌著大陸在深海智慧養殖領域取得突破，該船設有15個封閉式養殖艙，年產值人民幣5億元（約新台幣20億元）。

香港／發布數字資產政策宣言2.0 將優化法律 擴展代幣化產品

香港政府發表《香港數字資產發展政策宣言2.0》，提出四項重點工作：優化法律與監管、擴展代幣化產品種類、推進應用場景及跨界別合作、人才與合作夥伴發展，為企業和投資者提供清晰路線圖。其中，代幣化政府債券發行將常規化。

香港／上月進出口貨值雙成長 有助經濟復甦

香港政府統計處發表的對外商品貿易統計數字顯示，2025年5月份香港整體出口和進口貨值均出現成長，分別年增15.5%和18.9%。顯示香港進出口情況呈現穩定成長的情況，將有助於香港經濟復甦。