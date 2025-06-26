小米首款休旅車YU7亮相 售價104萬元起

小米於6月26日晚間舉辦「小米人車家全生態發表會」，一口氣發表多款重磅新品，包括首款電動休旅車「小米YU7」、小米MIX Flip 2小摺疊手機、搭載玄戒O1旗艦晶片的小米平板7S Pro，以及定位為「面向下一代個人智慧設備」的小米AI眼鏡。其中，小米YU7價格定在人民幣25.35萬元（下同，約台幣104萬元）起。

小米董事長雷軍在發表會上宣布，小米首款定位為豪華高性能純電休旅車YU7，定價依序為標準版25.35萬元、Pro版27.99萬元、Max版32.99萬元，有四大色系九種顏色。內裝方面，全車36處收納，最大收納容積1970L。速度與續航力，最大馬力690PS，零百加速3.23秒，最高時速每小時253公里。標準版續航835公里，Pro版續航770公里，Max版續航760公里。

至於其他配置方面，L座艙SoC晶片搭載第三代驍龍行動平台，輔助駕駛運算晶片採用輝達Thor車載運算平台，還有天際螢幕全景顯示。

小米強調，YU7全系標配超長續航與最新HAD（端對端輔助駕駛）技術，出廠即搭載最新版「1000萬Clips」版本。雷軍此前透露，曾親自駕駛YU7兩次往返北京至上海進行實測，對其靜謐性與續航表現印象深刻。

此外，小米還發布SU7 Ultra紐北限量版，定價81.49萬元，車型永久限量100台，2025版限量10台。

另，雷軍還特別針對蘋果用戶表示，iPhone用戶開小米汽車也會有很好的體驗。他稱，YU7支持UWB近場控車、桌面小組件、控制中心遠程控車，Action Button一鍵控車，靈動島支持小米汽車APP。同時，蘋果生態體驗也全面提升，CarPlay可PIN桌面，車機適配Apple Music，Apple Watch還可獨立控車，後排也可拓展iPad。

此前，在YU7推出之前，市場分析已普遍看好YU7銷售潛力。新浪財經曾引述招商證券國際研報指，YU7將進一步擴展小米汽車產品線，強化其獨有的「人車家」生態。研報認為，YU7爆款潛力大，將延續SU7成長態勢，小米汽車預計明年翻倍增長。