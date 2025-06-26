小米雷軍：AI眼鏡是個人隨身的AI入口

小米於6月26日晚間19時舉辦「小米人車家全生態發表會」，一口氣發表多款重磅新品，包括首款電動休旅車「小米YU7」、小米MIX Flip 2小摺疊手機、搭載玄戒O1旗艦晶片的小米平板7S Pro，以及定位為「面向下一代個人智慧設備」的小米AI眼鏡。其中，小米AI眼鏡定價人民幣1,999元起（約台幣8,138元）。

小米董事長雷軍在發表會上宣布，未來五年將投入人民幣2,000億元於核心技術研發，期許在智慧駕駛、AI等領域實現更多技術突破。他指出，小米首季營收達1,113億元，年增5%，智慧手機出貨量已連續19季穩居全球前三。

雷軍親自介紹最後兩款創新產品，分別是AI眼鏡、小米YU7休旅車。雷軍表示，AI眼鏡是「面向下一個時代的個人智慧設備，也是隨身的AI入口」。他介紹稱，首先AI眼鏡得是個眼鏡，此款眼鏡是非常好看的眼鏡，採用經典設計。方框專為亞洲臉型優化，不夾頭，不卡耳，最重要僅40公克。

至於鏡框，雷軍指出有三種選擇，其中有兩種是半透明，而半透明鏡架能看到裡面的細節，極有科技感。而近視的消費者若想配有度數的鏡片亦很方便，小米有合作的配鏡服務。

雷軍在稱，此款眼鏡還搭載1,200萬高清鏡頭，可以第一視角去沉浸式拍照、錄影；支援第三方APP視訊通話、直播；還可化身為開放式耳機，音質很好且防漏音、防降噪效果都極佳。

值得注意的是，雷軍表示，此款眼鏡還是一個隨身的AI入口。內置超級小愛功能非常的強大。用起來也很簡單，可以協助消費者即時分享、翻譯。另，該款眼鏡不用掏手機就可直接掃碼支付。此外，相較Meta眼鏡，小米眼鏡重量更輕僅40公克。

雷軍強調，這個眼鏡與Meta的AI眼鏡相比的話更輕，更適合亞洲人佩戴，續航更強，而且還有超級小愛的AI體驗。尤其是續航，它的電池容量提升64%。當然這也得益於小米金沙江電池的技術啊。「還有一個小小版本，電質變色的版本。兩個指頭在競價的觸控區，哎，你這就這麼劃一下就可以變色，4檔（顏色）可調。」

雷軍最後透露該款眼鏡定價表示，小米AI眼鏡定價為1,999元。變質變色的版本為2,699元，彩色電子變色版為2,999元。據悉，目前市場產品價格跨度較大，如小米先前推出的「米家智慧音頻眼鏡2」售價人民幣1,199元，而雷鳥X3 Pro定價高達人民幣8,999元。小米AI眼鏡若秉持中低定價策略或將重塑行業格局。