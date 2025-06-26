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小米AI眼鏡亮相 售價人民幣1,999元起

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米AI眼鏡亮相，售價人民幣1,999元起。（取自新浪科技）
小米AI眼鏡亮相，售價人民幣1,999元起。（取自新浪科技）

小米集團26日發表小米AI眼鏡，小米董事長雷軍稱定位定位AI眼鏡是面向下一個時代的個人智慧設備，隨身的AI入口。重量只有40公克，佩戴無壓力；1200萬畫素的第一人視角相機，可以隨時拍照、拍視頻，支援三方App視頻通話、視頻直播；隨身AI入口，內置超級小愛，可語音控制拍照、錄影，語音問答，掃碼支付等等。

小米AI眼鏡售價方面，標準版人民幣1,999元，單色電致變色版2,699元，彩色電致變色版2,999元。AI眼鏡重量40公克，續航、四檔透明度變色。功能方面，解放雙手第一人視角視頻拍攝，還可以開直播，支援Type C充電。搭載1200萬高清鏡頭，可沉浸式拍照、錄製視頻，支援第三方APP視頻通話、直播，即時分享；還可以化身開放式耳機。

更重要的是，還是隨身AI入口，內置小愛同學AI，語音喚醒「小愛同學，開始錄影」即可操作，看到什麼可直接詢問並獲得即時回應。

小米本次發表會新品頗多，手機、Pad家族：MIX Flip 2全面升配，價格5999起，K80至尊版續航2.26天、7SPro支援PC級軟體、小尺寸K Pad性能拉滿，包括小米YU7、小折旗艦MIX Flip 2、AI眼鏡，以及可穿戴產品。

MIX Flip 2全面升配，價格5,999起，K80至尊版續航2.26天、7SPro支援PC級軟體、小尺寸K Pad性能拉滿。MIX Flip 2配備三面等深微曲屏+金屬磨砂中框，外屏4.01″，適配500款APP，如微博、抖音、小紅書等。 攝像方面，搭載新一代徠卡光學Summilux鏡頭，主攝畫素5000萬，可採用多個視角拍照。

同時，小米還發佈小米平板7SPro，搭載玄戒O1 3nm晶片，輕薄機身容納10610mAh電池與120W快充，支援PC級應用和PC級懸浮鍵盤，價格3299元起。

隨後，小米發佈K80至尊版手機，天璣9400+ 旗艦芯、首發獨顯晶片 D2，配備 3D 冰封迴圈冷泵。遊戲實測對比，功耗更低、溫度更低、幀率更高。外觀方面，REDMI 首次採用旗艦玻纖背板，6.83吋直屏，優雅大R角。續航方面，搭載7410毫安培時電池，續航長達2.26天。

小米手錶S4登場，41mm小尺寸，支持全面健康管理，150+運動模式。小米手環10典藏之作發佈，2mm超窄四等邊螢幕，全新彩色陶瓷亮相，最長21天續航，價格269元起！

小米開放式耳機Pro， 航空級鈦絲耳掛，三點支撐，首發五單元系統，哈曼大師調音，價格999元起。

此外，小米還推出吹風機、掃拖機器人、無線洗地機、空調等產品。

小米K Pad。（取自華爾街見聞）
小米K Pad。（取自華爾街見聞）
小米手環10。（取自華爾街見聞）
小米手環10。（取自華爾街見聞）
小米AI眼鏡亮相，售價人民幣1,999元起。（取自新浪科技）
小米AI眼鏡亮相，售價人民幣1,999元起。（取自新浪科技）
小米Pad 7S Pro。（取自華爾街見聞）
小米Pad 7S Pro。（取自華爾街見聞）
小米開放式身機Pro。（取自華爾街見聞）
小米開放式身機Pro。（取自華爾街見聞）
米家掃拖機器人。（取自華爾街見聞）
米家掃拖機器人。（取自華爾街見聞）
紅米K80。（取自華爾街見聞）
紅米K80。（取自華爾街見聞）
小米 MIX Flip2。（取自華爾街見聞）
小米 MIX Flip2。（取自華爾街見聞）
小米手表S4。（取自華爾街見聞）
小米手表S4。（取自華爾街見聞）
小米 MIX Flip2。（取自華爾街見聞）
小米 MIX Flip2。（取自華爾街見聞）

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