快訊

蕭美琴去年訪問險釀車禍！捷克證實「陸方所為」 總統府發聲

打臉川普！伊朗最高領袖神隱多日首發聲 稱「核設施受損不大」

下一波金融危機已展開？金融時報曝破口：可能在「這行業」

在岸、離岸人民幣升破7.16來到七個月高點

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
在岸、離岸人民幣升破7.16來到七個月高點。（路透）
在岸、離岸人民幣升破7.16來到七個月高點。（路透）

人民幣對美元匯率26日在岸和離岸市場雙雙升破7.16關口，其中，在岸即期匯率先後升破7.17和7.16關口，盤中最高升至7.1565，來到去年11月中旬以來的七個月高點。

人民幣對美元在岸即期匯率26日下午盤收在7.1684，升值29個基點，收盤價來到2024年11月11日以來的高點。

更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率26日盤中同樣升破7.16關口，盤中最高升至7.1524，同樣來到去年11月中旬以來的高點。

人民幣對美元升值主要原因是美元指數26日下跌，單日跌幅一度近0.7%。

今年以來，人民幣對美元中間價累計升值0.37%，人民幣對美元即期匯率累計升值近1.8%，離岸人民幣對美元匯率升值2.3%。

中國人民銀行副行長、國家外匯局局長朱鶴新上周在2025陸家嘴論壇上表示，未來，中國外匯市場仍有條件保持平穩運行，一是經濟運行將延續回升向好態勢。二是國際收支將保持基本平衡。三是外匯市場韌性將持續增強。

朱鶴新強調，近年來大陸累積豐富的風險應對經驗，雖然外部環境不確定、不穩定因素依然較多，大陸有能力有信心保持外匯市場穩健運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，為經濟高質量發展營造良好環境。

外匯 人民幣 中國人民銀行

延伸閱讀

台幣二天升3.43角 攀三年新高

美韓引爆穩定幣投機熱潮

台幣衝29.3字頭...今年升到哪？央行副總裁這麼說

台幣升值壓力大 央行副總裁嚴宗大：會維持匯率穩定

相關新聞

陸國產CPU龍芯3C6000發布 稱不依賴任何境外供應鏈

2025龍芯產品發布暨用戶大會26日在北京舉行。大會發布基於大陸國產自主指令集龍架構（LoongArch）研發的服務器處...

小米雷軍：AI眼鏡是個人隨身的AI入口

小米於6月26日晚間19時舉辦「小米人車家全生態發表會」，一口氣發表多款重磅新品，包括首款電動休旅車「小米YU7」、小米...

小米AI眼鏡亮相 售價人民幣1,999元起

小米集團26日發表小米AI眼鏡，小米董事長雷軍稱定位定位AI眼鏡是面向下一個時代的個人智慧設備，隨身的AI入口。重量只有...

在岸、離岸人民幣升破7.16來到七個月高點

人民幣對美元匯率26日在岸和離岸市場雙雙升破7.16關口，其中，在岸即期匯率先後升破7.17和7.16關口，盤中最高升至...

中國將成為全球最大鋰礦生產國 供過於求價格差

專業機構預測，中國明年將超越澳洲，成為全球最大的鋰礦生產國。儘管電池級碳酸鋰供過於求，價格持續探底，使得中國鋰業陷入虧損...

港匯觸7.85弱方兌換保證 香港金管局入市並指未來有可能會再次觸發

香港金管局公布，6月26日清晨紐約交易時段，港匯觸發7.85「弱方兌換保證」。根據聯繫匯率機制，香港金管局按銀行要求向市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。