在岸、離岸人民幣升破7.16來到七個月高點
人民幣對美元匯率26日在岸和離岸市場雙雙升破7.16關口，其中，在岸即期匯率先後升破7.17和7.16關口，盤中最高升至7.1565，來到去年11月中旬以來的七個月高點。
人民幣對美元在岸即期匯率26日下午盤收在7.1684，升值29個基點，收盤價來到2024年11月11日以來的高點。
更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率26日盤中同樣升破7.16關口，盤中最高升至7.1524，同樣來到去年11月中旬以來的高點。
人民幣對美元升值主要原因是美元指數26日下跌，單日跌幅一度近0.7%。
今年以來，人民幣對美元中間價累計升值0.37%，人民幣對美元即期匯率累計升值近1.8%，離岸人民幣對美元匯率升值2.3%。
中國人民銀行副行長、國家外匯局局長朱鶴新上周在2025陸家嘴論壇上表示，未來，中國外匯市場仍有條件保持平穩運行，一是經濟運行將延續回升向好態勢。二是國際收支將保持基本平衡。三是外匯市場韌性將持續增強。
朱鶴新強調，近年來大陸累積豐富的風險應對經驗，雖然外部環境不確定、不穩定因素依然較多，大陸有能力有信心保持外匯市場穩健運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，為經濟高質量發展營造良好環境。
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