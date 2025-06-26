港匯觸7.85弱方兌換保證 香港金管局入市並指未來有可能會再次觸發

香港金管局公布，6月26日清晨紐約交易時段，港匯觸發7.85「弱方兌換保證」。根據聯繫匯率機制，香港金管局按銀行要求向市場賣出美元、買入港元，涉及總值94.2億港元。銀行體系總結餘將於6月27日減少至1641.0億港元。

香港經濟日報報導，港匯上一次觸發7.85弱方兌換保證，為2023年5月。今年5月初，港元數度觸發7.75「強方兌換保證」，共計流入1,294億港元。不過，在港美息差明顯下，港監兩個月間由強方走向弱方，並觸發香港金管局入市，在以往甚為罕見。

香港金管局總裁余偉文解釋，多重因素結合導致港匯觸發7.85「弱方兌換保證」，包括港元市場資金充裕，令港息下調，港美息差擴濶（擴張），引發買美元賣港元的套息交易，令港元匯率轉弱；上市公司派息高峰期接近尾聲；非本地公司將招股或發債所得的港元資金兌換回籠；半年結相關的港元資金需求已大致完成籌措，市場對港元需求有所減少。

余偉文表示，這是聯繫匯率制度設計和正常操作的一部分。他並建議，要小心管理利率和市場風險，視乎資金的走向以及港元資金的供求情況，未來有可能會再次觸發「弱方兌換保證」，隨著銀行體系總結餘減少，港元拆息或會上升，這都合符聯匯機制的設計。金管局會緊密監察市場和外圍環境的變化，確保港元市場有序運作。

據新華社，香港自1983年起開始實施聯繫匯率制度，港元對美元存在正常浮動區間為7.75（強方兌換保證）至7.85（弱方兌換保證）。如果港元匯率觸發「強方兌換保證」，香港金融管理局會買美元、賣港元，將港匯穩定在不高於7.75的水平；如果港元匯率觸發了「弱方兌換保證」，則進行反向操作，將港匯穩定在不低於7.85的水平。此舉的目的是要確保貨幣及外匯市場運作順暢。

另一方面，離岸人民幣對美元升至7.1536，為2024年11月8日以來最強水平；在岸人民幣對美元收盤報7.1684，較上一交易日上漲29點。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，近期人民幣匯價走強，一個重要原因是同期美元走弱帶來的被動升值效應。特別是伴隨中東局勢出現緩和跡象，近日美元再度轉弱，推動人民幣對美元匯價出現較為明顯的上漲。