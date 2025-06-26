快訊

00929等三檔台股ETF換股公告了！不只納入華碩 還有這些AI股

港匯觸7.85弱方兌換保證 香港金管局入市並指未來有可能會再次觸發

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
香港金管局公布，6月26日清晨紐約交易時段，港匯觸發7.85「弱方兌換保證」。（路透資料照片）
香港金管局公布，6月26日清晨紐約交易時段，港匯觸發7.85「弱方兌換保證」。（路透資料照片）

香港金管局公布，6月26日清晨紐約交易時段，港匯觸發7.85「弱方兌換保證」。根據聯繫匯率機制，香港金管局按銀行要求向市場賣出美元、買入港元，涉及總值94.2億港元。銀行體系總結餘將於6月27日減少至1641.0億港元。

香港經濟日報報導，港匯上一次觸發7.85弱方兌換保證，為2023年5月。今年5月初，港元數度觸發7.75「強方兌換保證」，共計流入1,294億港元。不過，在港美息差明顯下，港監兩個月間由強方走向弱方，並觸發香港金管局入市，在以往甚為罕見。

香港金管局總裁余偉文解釋，多重因素結合導致港匯觸發7.85「弱方兌換保證」，包括港元市場資金充裕，令港息下調，港美息差擴濶（擴張），引發買美元賣港元的套息交易，令港元匯率轉弱；上市公司派息高峰期接近尾聲；非本地公司將招股或發債所得的港元資金兌換回籠；半年結相關的港元資金需求已大致完成籌措，市場對港元需求有所減少。

余偉文表示，這是聯繫匯率制度設計和正常操作的一部分。他並建議，要小心管理利率和市場風險，視乎資金的走向以及港元資金的供求情況，未來有可能會再次觸發「弱方兌換保證」，隨著銀行體系總結餘減少，港元拆息或會上升，這都合符聯匯機制的設計。金管局會緊密監察市場和外圍環境的變化，確保港元市場有序運作。

據新華社，香港自1983年起開始實施聯繫匯率制度，港元對美元存在正常浮動區間為7.75（強方兌換保證）至7.85（弱方兌換保證）。如果港元匯率觸發「強方兌換保證」，香港金融管理局會買美元、賣港元，將港匯穩定在不高於7.75的水平；如果港元匯率觸發了「弱方兌換保證」，則進行反向操作，將港匯穩定在不低於7.85的水平。此舉的目的是要確保貨幣及外匯市場運作順暢。

另一方面，離岸人民幣對美元升至7.1536，為2024年11月8日以來最強水平；在岸人民幣對美元收盤報7.1684，較上一交易日上漲29點。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，近期人民幣匯價走強，一個重要原因是同期美元走弱帶來的被動升值效應。特別是伴隨中東局勢出現緩和跡象，近日美元再度轉弱，推動人民幣對美元匯價出現較為明顯的上漲。

香港 人民幣

延伸閱讀

港教育局「溫馨提示」…學校參加美國慶或違國安 美譴責

吉伊卡哇變港點！「CHIIKAWA DAYS」大型特展登陸香港

香港天王姜濤驚傳落海！遭船隻救起送醫 經紀人回應是本人

「香港人素質真高」他遊港見1幕被震撼 陸網點頭：比一河之隔的深圳好

相關新聞

防稀土商業機密泄露 陸商務部據報要求相關專家交護照

大陸透過稀土在全球產業鏈和地緣政治中掌握強有力的王牌，為防止稀土商業機密洩漏，大陸商務部據報已要求國內稀土行業公司提交掌...

以伊衝突憂荷莫茲海峽遭封 WSJ：中重新考慮俄天然氣管道

以色列與伊朗衝突不斷，北京憂心荷莫茲海峽若封鎖，將影響中國的能源通道，因此重新考慮從該地區獲得石油和天然氣是否可靠。據接...

陸國產CPU龍芯3C6000發布 稱不依賴任何境外供應鏈

2025龍芯產品發布暨用戶大會26日在北京舉行。大會發布基於大陸國產自主指令集龍架構（LoongArch）研發的服務器處...

中國將成為全球最大鋰礦生產國 供過於求價格差

專業機構預測，中國明年將超越澳洲，成為全球最大的鋰礦生產國。儘管電池級碳酸鋰供過於求，價格持續探底，使得中國鋰業陷入虧損...

港匯觸7.85弱方兌換保證 香港金管局入市並指未來有可能會再次觸發

香港金管局公布，6月26日清晨紐約交易時段，港匯觸發7.85「弱方兌換保證」。根據聯繫匯率機制，香港金管局按銀行要求向市...

歐盟籲解決稀土問題 陸商務部：持續加強合規申請審批

歐盟駐陸大使庹堯誨（Jorge Toledo）日前表示，歐盟希望7月下旬中歐峰會前解決當前的稀土磁鐵短缺問題。大陸商務部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。