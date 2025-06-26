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歐盟籲解決稀土問題 陸商務部：持續加強合規申請審批

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部發言人何亞東表示，將持續加強稀土出口的合規申請審批工作。（中新社）
大陸商務部發言人何亞東表示，將持續加強稀土出口的合規申請審批工作。（中新社）

歐盟駐陸大使庹堯誨（Jorge Toledo）日前表示，歐盟希望7月下旬中歐峰會前解決當前的稀土磁鐵短缺問題。大陸商務部發言人何亞東26日對此表示，出口許可申請的審查已經依法批准一定數量合規申請，將持續加強合規申請審批工作。

何亞東26日在大陸商務部例行記者會上表示，中國一貫高度重視維護全球產供鏈的穩定與安全，依法依規不斷加快對稀土相關出口許可申請的審查，已經依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。中方願就此進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話，積極促進便利合規貿易。

綜合明報和彭博報導，中歐峰會預計在7月下旬舉行，庹堯誨25日表示，歐盟希望大陸在領導人會晤之前，解決當前的稀土磁鐵短缺問題。他當天在北京與大陸外交部長王毅會見時提到，請大陸理解歐洲企業對磁鐵問題的擔憂和恐慌，磁鐵短缺對歐企造成了嚴重影響。

庹堯誨並稱，中歐貿易和經濟關係不太好，有關這些問題的高層對話已被取消，自2023年以來幾乎沒有取得任何進展，「我們只想要一個公平的競爭環境，我們真誠地認為，我們並沒有得到，近年來情況變得更糟」。

稀土 歐盟 大陸商務部

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