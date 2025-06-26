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陸經濟面臨下行壓力 學者呼籲放寬增長目標

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
北京大學國家發展研究院院長黃益平認為，大陸或許應該考慮短期把增長目標「放得寬鬆一點，不要繃得太緊」。圖為今年3月，黃益平在博鰲亞洲論壇「全球南方：共同邁向現代化」分論壇上發言資料照。（新華社）
北京大學國家發展研究院院長黃益平認為，大陸或許應該考慮短期把增長目標「放得寬鬆一點，不要繃得太緊」。圖為今年3月，黃益平在博鰲亞洲論壇「全球南方：共同邁向現代化」分論壇上發言資料照。（新華社）

北京大學國家發展研究院院長黃益平25日指出，從數字上來看，大陸的經濟目標每年都實現了，但下一年變得更困難，顯示經濟增長的動力確實發生了一些問題。他認為，或許應該考慮短期把增長目標放得寬鬆一點，並多留點空間支持創新、改善效率。

財新網報導，黃益平25日參加2025夏季達沃斯．財新晚餐會時表示，2025年是「十四五」收官之年，下一個五年規劃的編制已經進入議事日程。「十五五」期間制定什麼樣的增長目標廣受關注。他認為，或許應該考慮短期把增長目標「放得寬鬆一點，不要繃得太緊」，要更多考慮將來怎麼辦，多留點空間支持創新、改善效率，將來的增長會更好。

他指出，大陸的經濟增長目標從2012年開始每年都能實現，但與此同時，全要素生產率（TFP，指的是生產活動在一定時間內的效率，為衡量經濟增長品質的核心指標）一直往下走，這造成的問題是經濟目標每年都實現了，但下一年變得更困難，「這是一個很重要的啟示，就是經濟增長的動力確實發生了一些問題。」

黃益平表示，過去十幾年，對中國經濟增長發揮最主要作用的行業就是建築業和房地產。所以現在確實面臨著一個比較大的問題，就是經濟增長面臨下行壓力，不僅僅是周期性的問題，而更多是靠什麼來驅動經濟增長，「中國經濟早期增長靠的是勞動密集型的製造業，後來變成了資本密集型的製造業，在過去這十幾年，簡單地說就是基建加上房地產。這個引發的一個問題就是：下一輪靠什麼？」

黃益平認為，產業政策非常重要，但真正發揮作用的是在幫助克服市場失靈的地方，「比如培養了很多計算機科學的程序員、科學家，那就很有用，比如數字基礎設施、互聯網、5G等也都非常有用。」

他也提到，如果把包括人工智慧在內的技術應用好，將來的增長速度不一定會下降，或者不會下降得那麼快。這些技術能幫助提高經濟活動的效率，改善大陸經濟增長的潛力。

經貿 科學家 壓力

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