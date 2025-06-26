機器人領域受矚目 宇樹科技年營收已逾40億元

大陸機器人企業宇樹科技執行長王興興在天津夏季達沃斯論壇表示，宇樹科技年度營收已超過人民幣10億元（合約新台幣42億元），而公司從創始時的單人團隊發展至今，已擁有約一千名員工。

綜合金融界、澎湃新聞報導，王興興於論壇上指出，公司近年來的快速發展得益於市場對具身智能行業的關注度提升。機器人領域已成為全球除人工智慧以外最受矚目的行業，這構成了推動企業發展的根本動力。

談及機器人的應用前景，王興興表示，家庭應用場景對機器人而言確實充滿挑戰性，需要循序漸進推進相關工作。目前工業和農業應用的發展速度相對更快一些。

他也提到，目前AI及機器人都有階梯性發展的階段，中間會處於平淡期，可能每次技術變革都會帶來整個行業的大變革。以往宇樹科技產品賣得越來越好，是本身技術帶來的產品能力的進步，推動拓展了很多市場，如果基礎沒有到就推進市場其實很麻煩，這種匹配度很重要，否則會很吃力，甚至可能導致公司虧損。

王興興並強調，近距離與人交互的產品在安全性方面面臨的問題比技術問題更為突出，在倫理道德層面具有更大的挑戰性。

據界面新聞，宇樹科技今年已完成始於去年底C輪融資的交割，由中國移動旗下基金、騰訊、錦秋基金、阿里、螞蟻集團、吉利資本共同領投，絕大部分老股東都跟投，融資金額接近人民幣7億元，投後估值超過人民幣120億元。

今年4月，香港行政長官李家超到杭州參訪，並到訪宇樹科技。王興興當時表示，宇樹科技在香港有業務，各方面合作機會也很多。至於未來會否在香港上市，王興興稱有可能，但不確定。