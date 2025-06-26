中國管制出口 無人機供應鏈可能成經濟外交籌碼

中國去年9月開始加強對無人機零部件出口管制，已使國外一些電子產品價格上漲。日媒分析，中國可能會像對待稀土一樣，把集中的無人機供應鏈作為經濟外交的籌碼。

中國政府2024年7月發布關於優化調整無人機出口管制措施的公告，新規已於同年9月起施行。受監管的產品包括驅動無人機的發動機和電機、用於目標指示的雷射裝置以及反無人機電子干擾設備等。

日經中文網24日報導，上述管制已經使得中國製造的無人機零部件出口價格高漲，譬如夜間飛行所需的紅外相機對美國的出口單價已經上漲到管制前的3.5倍。

根據中國海關總署匯總的貿易統計數據，受監管的物品中，中國的紅外熱像儀在2024年9月到2025年4月期間，出口量同比下降了3成，但金額增加了近5成。這反映出供需緊張，單價上漲至2倍。面向最大出口市場美國的出口量減少6成，單價則上漲至3.5倍。

在穩定飛行所需的傳感器——慣性測量設備方面，中國對全球的出口量也下降8成，單價上漲至4倍。作為核心的發動機和電機也呈現相同的趨勢，直流電機的單價上漲了3成，交流電機上漲了16%。

報導認為，中國可能會像對待稀土一樣，把集中的無人機供應鏈作為經濟外交的籌碼。

據報導，全球7至8成商用無人機由中國製造。在速度控制器和傳感器等主要零部件的生產方面，中國也席捲了全球市場。

報導指出，中國加強出口管制表面上是為了防止用於軍事領域，但實際上也可以認為是通過管制來使美國動搖。與停止供應稀土磁鐵導致全球高科技產業陷入混亂一樣，中國也可能把無人機用作經濟外交的王牌。