出席工商界代表座談會 李強籲各國企業和陸企加強科技產業合作

大陸國務院總理李強25日在天津出席2025年夏季達沃斯論壇工商界代表座談會時表示，目前保護主義、單邊主義、逆全球化抬頭，給企業發展造成很大困擾，大陸經濟則展現出一種能夠抵禦外部衝擊、保持自身節奏的穩定性。他呼籲各國企業為大陸市場提供更多優質產品和服務，和大陸企業加強科技產業合作。

據大陸外交部消息，李強指出，當前國際形勢正在發生深刻複雜變化，給各國經濟發展帶來很大挑戰。中國經濟保持穩定增長態勢，不僅在於穩中向好的基本面和積極有為的宏觀政策，還在於高度重視發揮市場的力量、發揮企業的力量，這其中廣大外資企業作出了重要貢獻，中國也為外資企業的發展提供了廣闊天地。

他表示，應以積極有效的行動應對各種不確定性和風險挑戰。一是產業配套的質量效率。中國具有很強的產業配套能力，產業鏈供應鏈持續優化，質量、效率不斷提升。跨國企業的品牌、渠道、技術等優勢，與中國的產業配套優勢結合起來，能夠形成更多高品質的產品和服務。

二是在新一輪科技革命加速演進的背景下，新技術產業化速度和迭代升級能力尤為重要。中國各種產品、服務用戶基數龐大，科技創新和產業創新高效互動，各國企業來華開展科技合作和協同創新具有廣闊空間和重大機遇。

三是在國際經貿合作不確定因素增多的背景下，企業發展環境的穩定性尤為重要。目前保護主義、單邊主義、逆全球化抬頭，給企業發展造成很大困擾。在這種變局中，中國經濟展現出一種能夠抵禦外部衝擊、保持自身節奏的穩定性，這種穩定性還體現為中國堅定不移的對外開放，使跨國企業可以在中國有更大作為、更好發展。

據消息，來自30多個國家和地區的約160名工商界代表參會。與會工商界代表表示，在大陸外資企業多年來見證了中國經濟持續增長，中國的政策穩定性和規劃長期性在當前不確定性上升的全球形勢下尤為珍貴。外資企業對中國經濟前景和開放合作充滿信心，將繼續深耕中國市場，加大科技創新投入，維護產供鏈暢通。