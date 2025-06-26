長三角G60科創走廊 去年GDP達9兆…超越荷蘭

《長三角G60科創走廊產業高質量發展指數（2024年）》（下稱發展指數）24日在浙江杭州發布。其顯示，2024年，長三角G60科創走廊（下稱G60）九城的GDP總量達到9兆元人民幣，按當年美元匯率折算，超過荷蘭的經濟總量，相當於全球各國經濟總量排名的17位。

中新社報導，G60九城即上海市松江區，江蘇省蘇州市，浙江省杭州市、湖州市、嘉興市、金華市，安徽省合肥市、蕪湖市、宣城市9個市（區）。

發展指數發布者、上海中創產業創新研究院理事長楊宏偉介紹，該指數指標體系分為高端產業引領力、科技創新驅動力、生產要素支撐力、開放協同融合力四個方面。「經測算，以2019年為基期、數值為100，2024年G60產業高質量發展指數達187，指數年均增幅約13%。其中，開放協同、科技創新這兩個方面的表現尤為突出。」

在科技創新方面，G60的國家級孵化器數量占到長三角的50%、中國大陸的14%，超過珠三角地區。從創新成果輸出情況看，G60的發明專利授權量、PCT專利申請量，均占到大陸全國的10%，技術合同成交額占大陸全國的8.5%。

據全國工商聯調查數據，2024年G60有18家企業入選中國大陸民營製造企業百強榜，5家企業躋身10強。

《長三角G60科創走廊協同創新指數（2024年）》亦於當日發布。該指數顯示，G60以全球萬分之六的城市規模創造了全球3%的科技成果和3.10%的領先企業數量。