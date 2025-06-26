吉台經貿文化交流會 長春開幕

第二屆吉台經貿文化交流會24日在吉林長春開幕，百餘位台商代表參會，尋找投資合作新機遇。

中新社報導，本屆吉台經貿文化交流會以「共促吉台融合發展·共創兩岸美好未來」為主題，由吉林省人民政府主辦，國務院台灣事務辦公室經濟局支持，吉林省人民政府台灣事務辦公室、吉林省商務廳承辦。

吉林省副省長孫簡在開幕式上表示，吉林正聚焦現代化大農業、高端裝備製造、光電信息產業、生態保護與綠色發展等重點領域謀劃實施一批重大項目，誠邀台商台企共享吉林振興發展歷史機遇，共享振興發展紅利。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏表示，吉台經貿文化交流會是廣大台商發現吉林機遇、參與吉林發展的新的重要平台。很多台商正是因為這項活動第一次走進吉林、瞭解吉林，體會到了這裡「夏有涼風冬有雪」的美好，看到了這裡在汽車零部件、石油化工、農產品加工等領域的雄厚產業基礎。

旺旺集團中國旺基金會總經理趙宏利認為，吉林交通四通八達、資源集聚、產業配套愈加完善，政府效能不斷提升和優化，區位優勢越來越明顯，現在投資吉林是最好的選擇與最佳的時機。

當天，吉林省各地相關部門向與會台商推介了汽車、醫藥、文旅、農業等產業的優勢項目，台商參觀了紅旗汽車發展史、氫能源市域列車項目等。未來幾日，與會台商還將赴敦化、長白山等地考察人參、文旅等產業。