舟山港上半年集裝箱吞吐量 創新高
據寧波舟山港24日發布消息，截至6月23日18時，該港今年集裝箱吞吐量已突破2000萬標準箱，創歷史同期新高。
中新社報導，今年以來，寧波舟山港集裝箱航線總數已達308條，接靠「2萬標準箱級」超大型集裝箱船達210艘次。
為拓寬內陸外貿企業出海通道，寧波舟山港與鐵路部門緊密協作，不斷加密海鐵聯運班列，重點打造了「義烏-寧波舟山港-杜拜」、「皖甬歐」等「雙快」物流通道。
與此同時，寧波舟山港持續深化低碳轉型。6月23日，寧波舟山港梅山低碳碼頭示範工程風光儲一體化項目3號風機已正式並網使用，標志著浙江省首個「綠電碼頭」全面建成投用。
自首台風機並網發電以來，該項目已累計發電超4000萬千瓦時，相當於減少二氧化碳排放約2.4萬噸。在「自發自用，餘電上網」模式下，綠電消納率超65%，意味著該項目已為港區供電超2600萬千瓦時，可滿足「千萬箱級」集裝箱碼頭50台橋吊運行半年的能耗需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言