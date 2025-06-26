舟山港上半年集裝箱吞吐量 創新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

據寧波舟山港24日發布消息，截至6月23日18時，該港今年集裝箱吞吐量已突破2000萬標準箱，創歷史同期新高。

中新社報導，今年以來，寧波舟山港集裝箱航線總數已達308條，接靠「2萬標準箱級」超大型集裝箱船達210艘次。

為拓寬內陸外貿企業出海通道，寧波舟山港與鐵路部門緊密協作，不斷加密海鐵聯運班列，重點打造了「義烏-寧波舟山港-杜拜」、「皖甬歐」等「雙快」物流通道。

與此同時，寧波舟山港持續深化低碳轉型。6月23日，寧波舟山港梅山低碳碼頭示範工程風光儲一體化項目3號風機已正式並網使用，標志著浙江省首個「綠電碼頭」全面建成投用。

自首台風機並網發電以來，該項目已累計發電超4000萬千瓦時，相當於減少二氧化碳排放約2.4萬噸。在「自發自用，餘電上網」模式下，綠電消納率超65%，意味著該項目已為港區供電超2600萬千瓦時，可滿足「千萬箱級」集裝箱碼頭50台橋吊運行半年的能耗需求。

集裝箱 碼頭 低碳

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