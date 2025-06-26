陸打造超大型消費強國

大陸國務院總理李強昨（25）日在天津夏季達沃斯論壇上表示，大陸政府有信心將消費轉化為經濟成長的引擎，打造成為一個超大型消費強國，為各國企業帶來廣闊市場。

李強指出，大陸政府正在增加支出以促進經濟成長，今年的目標是成長5%左右，並將剩餘資金分配給各省，以確保消費者全年都能獲得補貼，

李強指出，大陸各方面增長潛力巨大，正在整體邁向高收入國家，消費升級需求旺盛，既有廣大老百姓衣食住行方面的傳統消費，也有這幾年快速成長的智慧終端等新型消費，推動大陸在製造大國的堅實基礎上成長為「超大體量的消費大國」。

李強並將中國大陸定位為全球貿易格局中的穩定力量，呼籲各方避免將經貿問題政治化，並表示北京的做法是雙贏的。

實際上，在前一天，大陸央行、國家發展改革委、財政部等六部門甫聯合印發「關於金融支持提振和擴大消費的指導意見」，從支持增強消費能力、擴大消費領域金融供給等方面提出19項重點舉措。

對此，業內的專家表示，提振消費是擴內需、穩增長的關鍵點。當前商品消費較為充分，在以舊換新政策推動下，商品消費支出占GDP比重已與美國基本相當。

服務消費發展空間相對較大，隨著居民人均可支配收入持續增長，新型消費需求日趨強勁。因此，上述意見明確金融支持消費的重點領域：服務消費和新型消費。