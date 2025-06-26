Rokid與藍思科技合作 全球首款AI+AR眼鏡量產

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸智慧眼鏡廠商Rokid與藍思科技聯合研發的消費級AI+AR眼鏡Rokid Glasses。 （搜狐網）
大陸智慧眼鏡廠商Rokid與藍思科技聯合研發的消費級AI+AR眼鏡Rokid Glasses。 （搜狐網）

隨AI眼鏡競爭升溫，大陸智慧眼鏡廠商Rokid與藍思科技聯合研發的消費級AI+AR眼鏡Rokid Glasses，近日在湖南湘潭經開區的藍思科技園區正式投產。值得注意的是，這也是全球首款實現規模化量產的消費級AI+AR眼鏡。目前已獲全球25萬副預售訂單，預計於近期啟動交付。

綜合IT之家等陸媒報導，Rokid和藍思科技官方表示，雙方透過垂直整合，實現「硬體製造 + 軟體生態」雙向賦能。同時，雙方也透過股權投資、合作基金等資本協同模式，推動AI眼鏡「硬體 + 內容 + 服務」生態閉環成型，加速產業鏈的本土化。

報導稱，Rokid Glasses整機僅重約49公克，外觀近於普通眼鏡，擁有AR顯示功能，更新迭代後全面接入AI大模型，整合通義千問、豆包、智譜清言、DeepSeek、奈米搜尋等模型，支援智慧提詞、即時翻譯、AI識物、AI問答、導航及看訊息、隨解等20餘項功能。同時，該款眼鏡還突破性地解決傳統AR眼鏡「厚重、續航短、顯示模糊」三大技術瓶頸。

眼鏡 湘潭 導航

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