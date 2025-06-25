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陸股大爆發...上證指數創年內新高 還有牛市可以期待？

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
A股近期迎一波行情，三大股指集體上漲，其中上證指數25日收盤報收3455.97點，上漲1.03%，創年內新高。路透
A股近期迎一波行情，三大股指集體上漲，其中上證指數25日收盤報收3455.97點，上漲1.03%，創年內新高。路透

A股近期迎一波行情，三大股指集體上漲，其中上證指數25日收盤報收3,455.97點，上漲1.03%，創年內新高。分析師指出，從技術線型來看，上證指數中期「W」大底已經完成，後市偏多走勢值得留意。

滬深兩市全天成交額人民幣1.6兆元，較上個交易日放量1,882億。分析認為在政策利多，輔以海外利空影響弱化下推動A股大漲。

根據25日收盤數據，深成指報收10,393.72點，漲1.72%；創業板指報收2,128.39點，漲3.11%。滬深京三地成交額達人民幣16,394億元，全市場3,919檔股票上漲、1,284檔股票下跌，其中80檔漲停、6檔跌停。

各板塊普遍上升，飛機製造、電子訊息股漲逾3%；金融股升逾2%；房地產、汽車製造、水泥股升逾1%；電力、有色金屬、化工、鋼鐵、傳媒娛樂、煤炭股靠穩；石油股挫逾2%；生物製藥股偏軟。

為何A股如此強勢？綜合陸媒分析，股市走強與穩定幣立法進程加速、中資券商國泰君安取得香港加密貨幣交易牌照、大陸官方推出19項金融政策支持消費的舉措有關。

華夏時報報導，巨豐投顧投資顧問總監郭一鳴分析，A股市場在政策、資金等多重利多共振下，已進入技術性突破的關鍵窗口。大金融板塊的爆發不僅是短期情緒的釋放，更是市場對金融改革紅利與經濟復蘇預期的集中反映。儘管短期波動難以避免，但中長期而言，科技與消費「雙輪驅動」的結構性機會將持續湧現

第一財經引述業內人士說法稱，從4月7日美國總統川普關稅事件至今，也經歷了以色列和伊朗衝突，當前A股依然突破了前期新高，目前來看A股正處於牛市初期，指數創新高也反映了資金的態度，海外利空消息對A股的邊際影響正在弱化。

深圳市德遠投資有限公司基金經理伍周判斷，近期A股港股上漲的顯而易見的催化劑是伊朗以色列局勢緩和，而接下來海外市場可能出現的利好，則是美聯儲可能在7月或9月會降息。

此前高盛中國股票策略分析師付思分析，維持港股、A股增持建議，滬深300指數目標4600點，MSCI中國指數目標84點，潛在升幅10%左右；主要由於全球資金的中資股仍在低位，若宏觀經濟持續改善，具較大潛力吸引更多資金流入。

港股 指數 伊朗

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