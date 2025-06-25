大陸這家CPU大廠IPO申請獲受理 威盛電子持股7.8%

大陸多家CPU國產大廠的資本化正提速。威盛電子持有7.8%股份的兆芯集成，科創板IPO申請已獲得受理。這也是繼海光信息、龍芯中科後，大陸國產六大CPU廠商中，選擇向資本市場進發的第三家公司。

兆芯集成這次IPO計畫募資約人民幣42億元（新台幣176.4億元），投向新一代伺服器及桌面處理器等項目的建設。

華爾街見聞旗下「全天候科技」報導，兆芯集成已成功設計研發並量產六代、多系列通用處理器，並形成「開先」桌面PC/嵌入式處理器、「開勝」伺服器處理器兩大系列，相容X86指令集。

相容X86指令集的技術，已獲得昔日有「台灣版英特爾」之稱的威盛電子的授權。

這為兆芯集成持續自主開發後續產品奠定基礎，2024年「開先」銷量達到167萬顆，在聯想開天等龍頭桌面PC廠商大陸的國產終端出貨中位居第一名。

但兆芯集成仍處於虧損狀態，2022年至2024年收入分別為人民幣3.4億元、5.5億元和8.8億元，同期虧損分別為人民幣7.2億元、6.7億元和9.5億元。

在指令集的技術路線選擇上，大陸六大國產CPU廠商具有一定的差異性。企業自建全新的指令集優勢是避免遭人扼喉，但劣勢是由於目前更多的軟體還是相容X86或ARM，全新的生態系統中的參與者有限。

例如龍芯中科所選擇的路徑就是獨立自建指令集，LoongArch正是2020年推出的全新指令集。

海光信息、兆芯集成主要選擇相容X86指令集。海光信息就從AMD獲得了高端處理器的技術授權及相關技術支持。

兆芯集成主要是透過收購獨立主板晶片組設計公司威盛電子部分資產，獲得了相關IP。

2020年10月，兆芯集成斥資2.57億美元，收購威盛電子所持有2013年以前的X86晶片組產品等IP產權、部分處理器相關技術。

威盛電子董事長陳文琦曾表示，鑑於威盛與上海兆芯積體電路已有長久的合作，這次出售相關無形資產也是雙方商談甚久後的決定，而之後雙方未來仍會維持合作關係。

雖然威盛電子的X86技術和自建處理器較為落後，難敵英特爾等大廠，但兆芯集成借此不僅可以防範於未然以避免遭人扼喉，同時還能保障產品的後續開發。

對於威盛電子來說，這是完成轉型的理想路徑。當時威盛電子在PC晶片組市場失利，又未能抓住移動端崛起的機會，導致2016年至2019年間收入增長緩慢，同期利潤規模更是從人民幣0.49億元直線下滑至0.1億元。

這一交易為威盛電子轉型發展AI和物聯網業務補充彈藥，2020年末的現金餘額達到人民幣10.5億元，年增長超7成。

2024年，威盛電子的收入已經突破40億元大關，同期淨利潤達到2.59億元。

交易並非一錘子買賣，威盛電子還能共享兆芯集成此後的發展紅利。截至IPO申報前，威盛電子還持有兆芯集成7.88%的股份。