大陸A股3大指數收漲 滬指創年度新高
受到中東地緣政治態勢趨緩等多重因素影響，中國A股3大指數收漲。上證指數（滬指）終場收漲1.04%，報3455.97點，指數創今年以來新高。
中國A股3大指數25日開盤一度漲跌互見，午後指數上攻。截至收盤，上證指數收漲1.04%、報3455.97點；深成指數收漲1.72%、報10393.72點；創業板指數收漲3.11%、報2128.39點。
多家證券機構發布解析。東莞證券表示，中國目前經濟運作整體平穩，外貿具備較強韌性，上證指數3400點一直是市場關注的重要關口，大盤在放量突破後，有機會再上一個新台階；中長期看，預計A股市場有望逐步向上。
中原證券認為，長期資金入市步伐加快，ETF規模穩步成長，保險資金持續流入，形成顯著托底力量。中東局勢緊張態勢降溫，短期市場避險情緒下滑，預計短期市場將以震盪向上為主。
華泰證券觀察，隨著中東地緣政治局勢緩和，擾動因素暫時減弱，市場擔憂情緒也獲得緩解。儘管上證指數再度站上3400點，不過可否站穩猶待觀察，周邊擾動因素雖然趨緩，不過不確定性仍在。
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