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天津達沃斯論壇 大陸總理李強：堅定經濟全球化

中央社／ 上海25日電
大陸國務院總理李強25日在天津達沃斯論壇上表示，大陸經濟持續穩健增長，將為世界經濟加速恢復提供有力的支撐。今年在外部衝擊明顯加大的背景下，第2季主要指標持續向好。圖為李強在2024年達沃斯論壇。新華社
大陸國務院總理李強25日在天津達沃斯論壇上表示，大陸經濟持續穩健增長，將為世界經濟加速恢復提供有力的支撐。今年在外部衝擊明顯加大的背景下，第2季主要指標持續向好。圖為李強在2024年達沃斯論壇。新華社

中國國務院總理李強今天在第16屆夏季達沃斯論壇開幕式表示，堅定擁抱經濟全球化，維護自由貿易和多邊主義，中國願與各國一起努力在平等協商中解決矛盾分歧。

李強於25日上午出席在天津召開的第16屆夏季達沃斯論壇，他於開幕式致詞時做出上述表示。第16屆夏季達沃斯論壇於24至26日期間在天津舉行，這次論壇主題訂定為「新時代企業家精神」。

據新華社25日報導，李強於致詞時表示，國際經貿格局正在發生變化，經貿體系更趨多元，全球南方力量快速崛起；傳統貿易成長速度放緩，新興貿易逆勢成長，全球性機制受到衝擊，區域協作日漸增多，跨境投資波動下滑，產供鏈碎片化風險上升。

他呼籲，應當順應正道和大勢、拿出智慧和擔當，採取積極態度和具建設性行動，堅定不移地擁抱普惠包容的經濟全球化，維護自由貿易和多邊主義，促進世界經濟穩定發展。

李強提出3點方向。他說，中國願與世界各國一起築牢國際經貿合作信任基礎，在平等協商中解決矛盾分歧。中國持續積極參與亞太經濟合作（APEC）、上海合作組織、金磚國家、20國集團等多邊合作，推動共建「一帶一路」。

李強提到第3點方向。他說，「在拓展增量中實現相互成就，中國願進一步強化與各國產業協作，做大合作蛋糕、分享發展成果」。

李強表示，中國將繼續積極融入全球市場，為世界經濟所需，貢獻中國經濟所能。中國政府持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，歡迎各國企業投資中國、深耕中國。

經貿 李強

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