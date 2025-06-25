大陸財政部：將依據形勢變化 推出增量儲備政策

大陸財政部長藍佛安24日向14屆全國人大常委會第16次會議，作2024年中央決算的報告中表示，將根據形勢變化及時推出增量儲備政策，致力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，全力鞏固經濟發展和社會穩定的基本面。

新華社報導，報告顯示，2024年，中央一般公共預算收入人民幣10.4兆元，為預算的98.1%，加上調入和結轉資金，收入總量為人民幣10.8兆元。中央一般公共預算支出人民幣14.1兆元，完成預算的97.9%，加上補充中央預算穩定調節基金，支出總量為人民幣14.2兆元。

藍佛安表示，2024年，財政部門堅持積極的財政政策適度加力、提質增效，加大逆週期調節力度，聚焦突出問題針對性施策，協同推進促發展和防風險，促進經濟明顯回升向好。

針對今年財政運行，報告稱，從預算執行情況看，財政收支運行總體平穩。財政部門靠前發力，實施更加積極的財政政策，加強對惠民生、促消費、增後勁領域的投入，推動政策盡快落地見效。

藍佛安提到，今年前5個月，已發行國債人民幣6.2兆元，年增38.5%；發行新增地方政府債券人民幣1.9兆元，增長36.6%；發行用於置換存量隱性債務的再融資債券人民幣1.6兆元，完成今年人民幣2兆元限額的81.5%。今年安排的中央對地方轉移支付人民幣10.3兆元，已下達人民幣9兆元。

報告顯示，下一步將用好用足更加積極的財政政策，根據形勢變化及時推出增量儲備政策，致力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，全力鞏固經濟發展和社會穩定的基本面。

根據國家統計局公布的數據，5月大陸經濟繼續展現韌性，外貿、消費等經濟指標表現超出市場預期。不過，在中美貿易摩擦不確定的背景下，市場普遍認為，下半年政策需要加碼以對沖經濟放緩風險。

大陸官方目前並未公布今年財政增量儲備政策細節，但財政部部長藍佛安在5月的「求是」雜誌上刊發標題為「更加積極財政政策的科學設計與成功實踐」的署名文章，透露了今年積極財政政策的實施重點和主要思路。

文章指出，在政策目標上，要將經濟社會發展目標作為有機整體統籌把握，加大超常規逆週期調節力度，提高赤字率，保持必要的支出強度，同時大力優化支出結構，精打細算、有保有壓，在多重目標中實現動態平衡。

文章還提到，在工具安排上，要統籌用好政府債券、財政貼息、專項資金、稅費優惠等政策工具，加強財政、貨幣、就業、產業、區域等政策協同，強化取向一致性，打出政策組合拳。

財政部社會保障司負責人葛志昊，在6月10日的新聞發布會上表示，抓緊建立實施育兒補貼制度，有關工作正在加快推進，確保更好滿足人民群眾對「一老一小」方面的服務需求。

大陸國家發改委在4月底的新聞發布會上表示，擴大投資方面，將加快消費基礎設施、社會領域投資，制定實施充電設施倍增行動，還會支援人口規模超過300萬的城市，尤其是特大超大城市建設停車位。

發改委同時提到，力爭6月底前下達2025年兩重建設和中央預算內投資全部專案清單。同時設立新型政策性金融工具，解決專案建設資本金不足的問題。