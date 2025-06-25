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小米26日晚間發布AI眼鏡 加入「百鏡大戰」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
小米透過微博官宣，將於26日晚7時，發布「面向下一代的個人智慧設備」小米AI眼鏡。美聯社
小米透過微博官宣，將於26日晚7時，發布「面向下一代的個人智慧設備」小米AI眼鏡。美聯社

小米AI眼鏡要來了。小米透過微博官宣，將於26日晚7時，發布「面向下一代的個人智慧設備」小米AI眼鏡。根據已公布的海報可知，當晚活動的主題為「小米人車家全生態發布會」，或許暗示AI眼鏡將作為小米「人車家全生態」 戰略的一部分推出，可能與汽車、智慧家居等場景進行聯動。

界面新聞報導，市面上關於小米AI眼鏡的傳聞由來已久。早在2024年底，據36氪報導，小米計畫推出新一代AI眼鏡，並已與歌爾股份合作，產品預計於2025年第2季發布。對於這款產品的出貨量，雷軍的預期「在30萬副往上」。

當時有知情人士表示，小米AI眼鏡將全面對標Meta Ray-ban，搭載AI功能、音訊耳機模組、照相模組，並將以小米自有品牌形式發布。

對於先前的傳聞，歌爾股份相關人士回應稱，公司對具體客戶信息及專案內容不予透露。公司AI眼鏡業務現階段尚未量產，主要產品可應用於AI眼鏡等終端產品。歌爾股份也是Meta智慧可穿戴設備VR的核心供應商，Meta Quest 3S由歌爾股份代工。

今年1月，型號為M2442G1、疑似小米首款AI眼鏡的產品獲得入網許可。2月，又有博主注意到小米眼鏡官方微博已上線，關聯企業為「小米通信技術有限公司」。

不過，小米集團公關部總經理王化予以否認，稱「大家如此關注小米眼鏡十分欣慰，在此感謝大家，不過非常抱歉要掃大家的興了，該帳號為多年前申請，並非新上線。」

小米先前曾與米鏈公司蜂巢科技達成戰略合作，主要聚焦於智慧音訊眼鏡品類。小米科技是蜂巢科技的股東之一，在蜂巢科技2021年5月6日的天使輪融資中，小米科技和順為資本領投。2022年至今，蜂巢科技曾推出過多款AI眼鏡產品。

目前尚不知曉小米明日推出的AI眼鏡是否與蜂巢科技有關聯，但業內普遍認為，小米更希望推出自有品牌AI眼鏡，以搶佔該市場。

當前，AI眼鏡正處於爆發式增長階段。IDC預計，2025年全球智慧眼鏡市場出貨量將達1,205萬副，年增18.3％。在大陸，眾多品牌已積極布局，例如百度推出搭載中文大模型的原生AI眼鏡；閃極科技以人民幣千元以內的AI拍拍鏡切入市場，拉低AI眼鏡的價格門檻。此外，華為、雷鳥創新等品牌也紛紛推出相關產品，「百鏡大戰」激戰正酣。

從價格區間來看，目前AI眼鏡市場產品價格跨度較大。功能較為基礎的AI音訊眼鏡，價格多在人民幣千元左右，如米家智能音訊眼鏡2售價為人民幣1,199元；具備拍攝、AR等更多功能的AI眼鏡，價格則普遍在人民幣2,000元至數千元不等，像雷鳥X3Pro的價格處於較高區間。而市場上具有代表性的Meta Ray-Ban智慧眼鏡，在大陸代購通路價格接近人民幣2,700元。

先前有爆料稱，小米AI眼鏡售價可能在人民幣999到1,299元區間。若消息屬實，小米或將憑藉價格優勢搶占更多市占。

值得注意的是，當前AI眼鏡普遍存在續航短、SLAM（同步定位與地圖構建）精確度不足、手勢識別誤觸率高以及設備相容性差等問題，即使是Meta Ray-Ban也未能完美解決。

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