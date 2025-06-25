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陸「以舊換新」政策難以為繼？野村：陸下半年消費增速將下降

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
國際投行野村最新報告指出，大陸以舊換新政策對消費的推動難以為繼。鑑於換新政策的透支效應、去年同期高基數以及層層加碼的禁酒令，對於餐飲業的重大影響，該行預計下半年社會消費品零售總額的年增率將大幅降至3.1%。圖為天津市居民選購家電。新華社
國際投行野村最新報告指出，大陸以舊換新政策對消費的推動難以為繼。鑑於換新政策的透支效應、去年同期高基數以及層層加碼的禁酒令，對於餐飲業的重大影響，該行預計下半年社會消費品零售總額的年增率將大幅降至3.1%。圖為天津市居民選購家電。新華社

國際投行野村最新報告指出，大陸消費品的「以舊換新」政策，對消費的推動難以為繼。鑑於換新政策的透支效應、去年同期高基數以及層層加碼的禁酒令，對於餐飲業的重大影響，該行預計下半年社會消費品零售總額的年增率將大幅降至3.1%。

路透報導，野村在報告指出，今年下半年，以舊換新對社會零售年增率的淨拉動點數，將從上半年的0.9個百分點降至0.4個百分點，預計第3、4季社會零售年增率，分別降至3.3%和2.9%。低於第1季的4.6％和第2季預估的5.6%。

報告稱，除了提供一次性消費補貼外，北京可能還需要考慮，採取更長期的結構性政策來支持消費。

該行認為，改革社會保障體系，包括大幅增加對低收入家庭的基本養老金支付，以及提高對基本醫療保險的補貼，將是促進消費和減少不平等最有效的長期政策。

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