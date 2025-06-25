聽新聞
0:00 / 0:00
陸「以舊換新」政策難以為繼？野村：陸下半年消費增速將下降
國際投行野村最新報告指出，大陸消費品的「以舊換新」政策，對消費的推動難以為繼。鑑於換新政策的透支效應、去年同期高基數以及層層加碼的禁酒令，對於餐飲業的重大影響，該行預計下半年社會消費品零售總額的年增率將大幅降至3.1%。
路透報導，野村在報告指出，今年下半年，以舊換新對社會零售年增率的淨拉動點數，將從上半年的0.9個百分點降至0.4個百分點，預計第3、4季社會零售年增率，分別降至3.3%和2.9%。低於第1季的4.6％和第2季預估的5.6%。
報告稱，除了提供一次性消費補貼外，北京可能還需要考慮，採取更長期的結構性政策來支持消費。
該行認為，改革社會保障體系，包括大幅增加對低收入家庭的基本養老金支付，以及提高對基本醫療保險的補貼，將是促進消費和減少不平等最有效的長期政策。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言