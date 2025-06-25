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陸主權財富基金大逆轉！近300億元美國資產不賣了

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
由於中國大陸與美國關係隨著雙邊經貿磋商稍現緩和，外媒報導，大陸主權財富基金「中投公司」，已取消涉及10億美元的美國私募巨頭基金持倉的資產出售計畫。圖為中投公司位於北京的總部大樓。（路透）
由於中國大陸與美國關係隨著雙邊經貿磋商稍現緩和，外媒報導，大陸主權財富基金「中投公司」，已取消涉及10億美元的美國私募巨頭基金持倉的資產出售計畫。圖為中投公司位於北京的總部大樓。（路透）

由於中國大陸與美國關係隨著雙邊經貿磋商稍現緩和，外媒報導，大陸主權財富基金「中投公司」，已取消涉及10億美元（新台幣297億元）的美國私募巨頭基金持倉的資產出售計畫。

彭博先前稍早報導，中投公司曾試圖出售，由凱雷集團、KKR & Co和TPG Inc.等公司的基金持倉的資產，以減少對美國資產的部位，知情人士透露，中投公司現在已通知潛在買家和基金經理不再出售。

中投此舉代表一個不同尋常的舉動，因為機構投資者在出售過程中，進入這一階段後很少會改變策略，最初的出售計畫反映出中投公司的風險偏好下降，以及在持續的中美貿易緊張局勢下，對大量資金被鎖定在流動性較差的投資。

消息人士稱，中投公司擔心給人留下正在退出投資的印象，這也是決定取消出售的原因之一。

中投公司早在美國總統川普就職前的2024年底，就開始為優化投資組合做出準備，並與顧問和資產管理公司討論出售事宜。近幾周，中美官員敲定了緩和緊張局勢的框架，減輕中投公司出售資產的壓力。

中投公司在全球100多個國家都有投資，從美國黑石集團的股權到澳洲電網，從巴西鐵礦到東南亞科技企業，投資版圖覆蓋能源、科技、金融等各個領域。

中投公司成立於2007年9月29日，是依照大陸公司法設立的主權財富基金，目的是實現國家外匯資金多元化投資，在可接受風險範圍內實現股東權益最大化。

中投公司註冊資本為2,000億美元，是全球最大的主權財富基金之一。並下設3個子公司，分別是中投國際有限公司、中投海外直接投資股份有限責任公司及中央匯金投資股份有限責任公司。

資產 美國

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