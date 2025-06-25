大陸宣布「首來族」台胞證免收申辦費 陸委會：吸引力有限

大陸國台辦今宣布，為進一步便利台灣同胞來往大陸，擴大兩岸人員往來和交流合作，將自7月1日起免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。陸委會下午回應表示，台灣民眾出國的選項及免簽國很多，陸方提出免收1,500元證件費的吸引力恐怕非常有限，且中共法治欠缺透明，建議國人赴陸前仍要審慎評估。

首先，對於陸方宣布，自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。陸委會表示，台灣民眾出國旅遊的選項及免簽國家很多，陸方提出免收1500元證件費的吸引力恐怕非常有限。

陸委會接著說，另外，近年持續發生國人赴陸失聯、遭不當留置盤查或疑似被限制人身自由的狀況，對於中共執法不確定及法治長期欠缺透明，導致國人赴陸可能觸法或遭入罪之人身安全風險大增，政府仍要提醒國人不要被中共的惠台措施所影響，建議赴陸前仍要審慎評估相關人身安全風險，確保自身安全。

今日上午，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會上宣布上述措施，表示是為進一步便利台灣同胞來往大陸，擴大兩岸人員往來和交流合作，具體政策將由出入境管理局組織實施。

根據現行規定，民眾新辦或證件過期重新辦理台胞證，一般件（6個工作天）收費為新台幣1,500元，急件（4天）為新台幣2,400元。

為吸引台灣「首來族」，陸方曾於去年9月、10月分2批宣布對首次辦理台胞證的民眾1年內到景區遊覽免除門票費用，合計約2,500個景區，後續各省市也陸續發布跟進相關措施。