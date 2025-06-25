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李強稱推動陸成長為「超大體量的消費大國」 指第2季數據向好

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國務院總理李強25日在天津達沃斯論壇上表示，大陸經濟持續穩健增長，將為世界經濟加速恢復提供有力的支撐。今年在外部衝擊明顯加大的背景下，第2季主要指標持續向好。圖為李強在2024年達沃斯論壇。新華社
大陸國務院總理李強25日在天津達沃斯論壇上表示，大陸經濟持續穩健增長，將為世界經濟加速恢復提供有力的支撐。今年在外部衝擊明顯加大的背景下，第2季主要指標持續向好。圖為李強在2024年達沃斯論壇。新華社

大陸國務院總理李強25日在天津達沃斯論壇上表示，大陸經濟持續穩健增長，將為世界經濟加速恢復提供有力的支撐。今年在外部衝擊明顯加大的背景下，第2季主要指標持續向好。

香港電台報導，李強指出，注意到現在國際上有不少的著名的機構，調高了對大陸經濟今年的預期，「我們有信心，有能力保持大陸經濟較快增長，更深入地看大陸經濟的發展不是一個短期的突破，而是錨定長遠目標的持續邁進。」

李強表示，在制定「十五五」發展規劃，大陸強調的是一張藍圖繪到底，大陸的這些舉措，讓大陸經濟能夠穿越周期，穩健前行，繼續為世界經濟注入更多的穩定性和確定性。

李強還提到，大陸各方面增長潛力巨大，正在整體邁向高收入國家，消費升級需求旺盛，既有廣大老百姓衣食住行方面的傳統消費，也有這幾年快速成長的智慧終端等新型消費，推動大陸在製造大國的堅實基礎上成長為「超大體量的消費大國」，將為各國企業帶來廣闊的增量市場。

李強認為，世界經濟及國際經貿合作正面臨新的困難和挑戰，要深入思考國際經貿形勢下一步將如何演變，世界需要什麼樣的經貿秩序，各國應如何加強合作應對挑戰，促進共同發展與繁榮。

李強指出，世界不會也不可能回到封閉隔絕的孤島，而是需要搭建合作共贏的橋梁。經濟全球化不會被逆轉，要順應正道和大勢，拿出智慧、擔當，以積極態度和建設性行動，始終把握國際經貿正確發展方向，擁抱經濟全球化，主動採取更多務實舉措維護自由貿易及多邊主義，促進世界經濟穩定發展。

李強又提到，要在平等協商中解決經貿中的矛盾分歧，各國經貿往來出現矛盾分歧是正常現象，但只要本著相互尊重的精神，加強協商對話，總能找到解決方案。中國人做生意常說「和氣生財」，不論國家大小和制度文化如何不同，中國與各國貿易都始終堅守平等對待，在世貿組織原則下通過對話協商管控分歧，擴大共識。

李強特別提到今年在香港建立的國際調解院，就是希望以東方智慧，為解決國際爭端探出新路。

李強還強調，大陸未來開放大門只會越開越大，將進一步深化與世界市場融合聯通，強化與各國產業合作，分享大陸成果，讓大陸發展惠及世界。

經貿 李強

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