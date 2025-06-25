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經濟部將華為、中芯納出口管制清單 陸國台辦：向美輸誠令人不齒

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
經濟部日前已將601個實體納入「出口管制名單」，其中包括華為、中芯國際等大陸晶片研發企業。大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日指出，民進黨配合美國打壓大陸企業作為向美輸誠、「倚外謀獨」的「投名狀」，種種卑劣行徑令人不齒，企圖「脫鉤斷鏈」遲滯不了大陸產業升級進程。路透
經濟部日前已將601個實體納入「出口管制名單」，其中包括華為、中芯國際等大陸晶片研發企業。大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日指出，民進黨配合美國打壓大陸企業作為向美輸誠、「倚外謀獨」的「投名狀」，種種卑劣行徑令人不齒，企圖「脫鉤斷鏈」遲滯不了大陸產業升級進程。路透

我經濟部日前已將601個實體納入「出口管制名單」，其中包括華為、中芯國際等大陸晶片研發企業。大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，民進黨配合美國打壓大陸企業作為向美輸誠、「倚外謀獨」的「投名狀」，種種卑劣行徑令人不齒，企圖「脫鉤斷鏈」，遲滯不了大陸產業升級進程。

朱鳳蓮表示，民進黨當局對於損台害台的關稅霸凌，無底線卑躬屈膝、跪地求饒；對於互惠互利的兩岸經濟合作，卻屢下黑手，頻施惡招，甚至把配合美國打壓大陸企業作為向美輸誠、「倚外謀獨」的「投名狀」，種種卑劣行徑令人不齒。「我們將採取有力措施堅決維護兩岸經貿交流合作正常秩序，維護兩岸同胞利益福祉。」

朱鳳蓮稱要正告民進黨當局，進行技術封鎖，阻止不了大陸科技創新步伐；企圖「脫鉤斷鏈」，遲滯不了大陸產業升級進程。民進黨當局任何破壞兩岸經濟合作的行徑，都只會損害台灣企業自身競爭力，限縮台灣經濟自身發展空間。「事實一再證明，兩岸攜手共同壯大中華民族經濟，才是人間正道。」

民進黨 朱鳳蓮

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