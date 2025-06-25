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中國大陸民營十巨頭現身 世界潮流逆轉中

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

法人機構近日發布「中國民營企業的回歸：潮流已經逆轉」的研究報告，提出「中國十巨頭」概念，媲美美股的「七巨頭」，而研究報告指出，在各種因素驅動下，大陸民營企業的中期投資前景正在改善。「中國十巨頭」包含有騰訊、阿里巴巴、小米、比亞迪、美團、網易、美的、恆瑞醫藥、攜程和安踏，這十家企業總市值達 1.6 兆美元。國際資本市場最先預知市場風向，MSCI中國指數５月新納入五檔A股，則是集中於科技、醫療等新興領域，體現對大陸經濟結構轉型的認可。

美中雙方關稅談判進度傳出好消息，目前雖未達成協議，市場樂觀看待其進展，緩解關稅衝擊對中國大陸經濟的影響，後市來看，中美談判的重點，將集中至出口管制，大陸有稀土牌、美國打科技牌，雙方互相牽制，美國方面目的是談判成功，以對等關稅及相關法案的政治勝利。

大陸相較於2018年時，2025年已握有更多談判籌碼，而大陸官方首要關鍵是提振內需經濟首重穩定房市，持續推出強而有力的財政政策。永豐投信表示，短線市場若有修正回檔，投資人可伺機進場布局，聚焦於獲得政策與財政支持的AI龍頭企業，將是投資布局的未來趨勢。

永豐投信指示，大陸作為發展中的國家，研發支出占GDP比例尚未達到已開發國家水準，但十四五規劃期間研發支出保持年增率7%以上。其中在大陸研發支出中，資本門大幅超越美日德等國，代表大陸更聚焦投資於長期資產的支出。大陸為超大規模市場，14 億多的人口，將聚焦在AI驅動 持續升級智能交易體驗，讓大陸市場成為創新的最佳試驗場域。

永豐中國科技50大ETF（00887）研究團隊表示，值得關注的是，恆瑞醫藥被認為是大陸最具創新能力的製藥企業之一，尤其在抗腫瘤藥物方面，其銷售額在大陸市場排名第一，市場份額超過12%。恆瑞醫藥也是全球主要的藥品生產商之一，而在大陸官方政策支持並改革監管，促進發展在AI製藥等技術突破之下，國際競爭力提升，占有全球市場率。00887 ETF成份股則是涵蓋恆瑞醫藥，可望受惠政策扶持，為投資人掌握產業成長紅利的關鍵工具。

但須注意目前大盤相對波動，因近期關稅及國際地緣政治，短期可能面臨震盪風險。

關稅

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