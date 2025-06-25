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館長上海行稱中華民國 國台辦：兩岸都是中國人

中央社／ 北京25日電

網紅館長陳之漢在上海開直播喊自己是「中華民國」，網上遭人舉報「台獨」。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天對此未正面回應，但表示兩岸民眾同屬中華民族，都是中國人，並稱館長到上海直面過去偏頗認知。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，針對館長這次到訪上海旅遊，朱鳳蓮表示，長期以來，民進黨政府和綠營政客一味操弄「反中抗中」，企圖封堵台灣民眾了解大陸真情實況的管道，誤導台灣社會和民眾對大陸的認知。

她說，隨著越來越多台灣民眾到大陸走走看看、分享所見所聞，民進黨政府編造的謊言一一被戳穿，製造的「信（訊）息繭房」正在崩塌。

朱鳳蓮表示，大陸注意到，有越來越多的台灣民眾特別是青年朋友，主動衝破民進黨政府構築的訊息圍牆，用各種方式了解大陸、發現「不一樣的大陸」。歡迎並期待台灣民眾把大陸各地列為旅遊打卡地，把大陸優質好物放入購物車，交流越深入，就越會感受到「大陸景美物美人更美，一來再來心更近」。

媒體追問，館長在上海旅遊全程開直播中，有民眾問他是哪一國人，儘管館長沒有當下回應，但在回到遊覽車上時表示是「中華民國」，國台辦怎麼看待台灣民眾對自身的認同？以及網路上有人舉報館長是「台獨份子」，台灣人認同「中華民國」是台獨嗎？兩岸如何進一步求同存異？

朱鳳蓮並未正面回應。但她說，兩岸同胞有著共同血脈、共同文化、共同歷史，同屬中華民族，都是中國人，這是誰也無法改變的客觀事實。

她進一步表示，由於台灣內部台獨勢力長期在文化、教育領域推行去中國化，致使一些台灣民眾，特別是青年朋友受到誤導，隨著越來越多台灣民眾來到大陸，他們用親身的所見所聞打破民進黨政府長期製造的「信（訊）息繭房」，戳破民進黨政府散布抹黑大陸的謠言。

朱鳳蓮又說，館長在大陸的6天行程當中不只一次表達對大陸現代化建設成果的讚嘆，不只一次直面過去對大陸的偏頗認知，返台後更是呼籲台灣民眾親自到大陸旅行體驗。「俗話說百聞不如一見，我們熱誠歡迎台灣同胞來大陸，一定會增進對大陸的客觀了解，與對兩岸關係的正確認知」。

在今天的例行記者會上，朱鳳蓮首先宣布，為進一步便利台灣民眾來往大陸，擴大兩岸人員往來和交流合作，經財政部商國家發展改革委、出入境管理局，決定自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。具體政策將由出入境管理局組織實施。

館長 民進黨 朱鳳蓮

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