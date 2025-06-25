賴總統「雜質說」 陸國台辦：為推動「大罷免」進行政治造勢

賴清德總統24日發表「團結國家十講」第2講，談及透過選舉罷免打掉雜質，淬鍊出捍衛主權、守護民主的意志。大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，赖清德的講話是再次炒作兩岸「互不隸屬」等「新兩國論」，刻意煽動挑釁，升高兩岸緊張。

朱鳳蓮表示，賴清德的講話是行「分裂」之實的「台獨」自白，為強化「台獨」認同大肆鼓噪。他在講話中重彈「台獨」舊調，刻意曲解歷史，妄圖製造仇恨與不滿，加劇台灣社會撕裂，營造「反中抗中」社會氛圍，為打壓在野力量、推動「大罷免」進行政治造勢。

她批評談話內容是肆意抹黑兩岸交流合作，把民眾對和平穩定的期盼、大陸對同胞的善意誠意汙衊為「統戰滲透威脅」，極力操弄「抗中保台」，煽動升高兩岸對立。台灣民眾對此不認同、不買帳。

朱提到，儘管兩岸尚未完全統一，但兩岸同屬一個中國，兩岸同胞同為中國人的歷史和法理事實從未改變，也不容改變。「台獨」是絕路，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。

她指，只有共同推動兩岸關係和平發展，攜手推進國家完全統一，才是維護台海和平穩定、增進同胞利益福祉的康莊大道，才是促進台灣社會和諧安寧、台灣同胞安居樂業的正確選擇。「希望廣大台灣同胞識破賴清德當局的虛偽面目和拙劣伎倆。」