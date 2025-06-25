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螞蟻集團減持眾安保險H股至7.6% 高位套現24.7億

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
螞蟻集團減持眾安保險逾3,300萬股，持股比率從10.3%降至7.6％，以減持均價19.38港元估算，螞蟻集團透過此次減持套現6.5億港元。這也是螞蟻集團投資眾安保險12年來的第2次減持。螞蟻減持後，中國平安成最大股東。記者林宸誼／攝影
螞蟻集團減持眾安保險逾3,300萬股，持股比率從10.3%降至7.6％，以減持均價19.38港元估算，螞蟻集團透過此次減持套現6.5億港元。這也是螞蟻集團投資眾安保險12年來的第2次減持。螞蟻減持後，中國平安成最大股東。記者林宸誼／攝影

港交所公告，螞蟻集團減持眾安保險逾3,300萬股，持股比率從10.3%降至7.6％，以減持均價19.38港元估算，螞蟻集團透過此次減持套現6.5億港元（約新台幣24.7億元）。這也是螞蟻集團投資眾安保險12年來的第2次減持。螞蟻減持後，中國平安成最大股東。

同花順財經報導，減持背後是眾安保險的高點股價，今年5月，眾安保險因股價大增受到市場關注，公司5月23至29日間的5個交易日，累計漲幅超過50%，29日報收21.05港元，單日漲幅達31.56%。累計今年以來截至6月24日，眾安保險股價上漲超70%。

尤其5月下旬之後，眾安保險股價一路猛進。市場人士認為，此輪行情或源於提前布局穩定幣等虛擬資產業務。

2024年7月，眾安保險持股約43%的眾安銀行，成為香港首家為穩定幣發行方提供儲備銀行服務的數位銀行。2025年5月，「穩定幣條例草案」在香港立法會通過。

對於本次減持，螞蟻集團回應稱，本次減持是正常的投資決策，為了優化資金配置效率，不會影響螞蟻集團與眾安保險的業務合作，螞蟻集團一如既往看好眾安保險的長期發展。

眾安保險表示，股東結構調整不會影響公司營運，雙方合作穩健發展，將繼續共同探索保險科技等領域的創新。

2022年年初，螞蟻集團首度減持眾安保險4653.71萬股，持股比率從13.54%降至10.37%。彼時，螞蟻集團回應表示，不會影響雙方的戰略合作關係。

今年以來，螞蟻集團先後減持一些長期持股的公司，如永安行、奧比中光等。螞蟻集團投資部相關人士曾解釋，在證券市場適當減持，是基於戰略方向的主動調整。

過去幾年，螞蟻的新增投資集中在前沿科技和全球化方向，對於部分持有時間較長、獲得較好回報的項目進行減持，可以提高資金的使用效率，向更新和更早期的機會進行布局。

眾安保險成立於2013年，是大陸首家互聯網保險公司，由中國平安集團董事長馬明哲、阿里巴巴創辦人馬雲、騰訊控股董事會主席馬化騰3人共同出資組建，螞蟻金服曾是最大股東。

螞蟻 保險

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