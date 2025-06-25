莎莎美妝退出大陸市場 實體據點僅剩港澳、東南亞

香港知名美妝零售商莎莎國際宣布，將於6月底關閉大陸最後18家門市，正式退出大陸線下零售市場。這代表莎莎國際在經營近20年後，全面退出大陸線下實體店。

莎莎國際早在2018年3月底，因連年虧損全面撤出台灣市場，當時關閉所有12家分店。如今七年後，大陸實體門市也宣告全數關閉，代表莎莎在兩岸的實體通路正式歸零，僅剩港澳與東南亞據點。

北京商報報導，對於作出如此決定，莎莎國際表示：「由於中國線上業務占當地營業額超過80%，同時越來越多的顧客傾向於網上購物，加上集團目前的線下店鋪數目無法達到規模經濟的效益。」綜觀以上，為了迎合當地消費趨勢，莎莎國際決定在2025年6月底前關閉大陸所有線下店鋪，集中資源專注發展線上業務。

根據莎莎國際截至2025年3月底的年度財報顯示，集團全年營業額下滑9.7%，該集團僅港幣39.4億元，淨利潤更大幅萎縮64.8%，僅港幣7,697萬元。

莎莎國際大陸市場布局始於2005年，曾憑藉「免稅店同款」、「低價大牌」等標籤吸引消費者。2021財年，大陸門店數量一度擴張至77家。然而，隨著大陸國貨美妝崛起、本土美妝集合店（例如HARMAY話梅、THE COLORIST調色師）搶占市場，莎莎國際的競爭優勢逐漸削弱。2022財年起，莎莎國際開始收縮大陸線下業務，門店數量從77家銳減至37家。

先前，莎莎國際也曾試圖透過線上轉型、擴充產品品類等方式，挽救大陸市場的業績。2021年，線下發展不利的莎莎國際逐步將重心放到線上通路，目前有自營官方網站、微信小程式、抖音平台以及天貓通路等。

但實際登陸抖音、莎莎國際的抖音官方帳號，早在2024年10月就已停止更新，天貓店鋪目前也僅有認證為天貓國際的海外旗艦店，小程序中的多數產品為香港直郵，配送時效長達5到7個工作日。產品方面，莎莎國際一度瞄準小眾品牌做代理，但由於這些品牌在大陸知名度不高，並未在消費市場引起波瀾。