快訊

賴清德宣講透過選舉罷免打掉雜質 藍白轟總統失格

高盛：人民幣走強 加碼陸港股

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

近期多家外資上調大陸經濟增長預測。與此同時，外資一致看好中國市場結構性機會。高盛表示，看好人民幣走強，且預期下半年刺激政策將明顯加碼，故該行維持增持港股、A股建議。

高盛中國股票策略分析師付思表示，滬深300指數目標4,600點，MSCI中國指數目標84點，潛在升幅10%左右；主因全球資金布局中資股仍在低位，若宏觀經濟持續改善，將吸引更多資金流入，投資者重點關注7至8月美國關稅及下半年政策動向。

摩根士丹利發布中國股市年中展望報告顯示，鑒於結構性改善，例如上市公司ROE觸底回升、盈利趨穩等，上調中國股票指數目標；瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪近日也發表觀點稱，近兩周在歐洲和亞洲路演中，投資者對中國股票的興趣提高。

貝萊德大中華區首席投資策略師陸文傑稱，大陸刺激政策支撐經濟增長，因許多政策均集中於消費者補貼及貿易方面，惟基於中國股市及房地產市場所產生的財富效應仍然有限，投資者及消費者的信心仍未有明顯改善，整體市場氣氛依然低迷。但大陸政策環境非常有利於科技創新並商業化，如果陸企能抓住機遇，能帶來很多投資機會。

高盛研報稱，得益於人民幣對美元匯率走強，維持對中國股票市場「增持」立場。該機構預計，人民幣計價資產的主題偏好將提升、企業盈利前景改善、外資流入中國股市力度將增強。王立升預期，人民幣對美元有一定升值空間，12個月目標是6.9，相當於潛在升幅近4%，但對一籃子貨幣仍有貶值傾向，輕微支持出口。

摩根士丹利將今、明兩年的經濟增速預測分別從此前的4.2%和4%，上調至4.5%和4.2%；德意志銀行將今年大陸GDP增長預測上調0.2個百分點至4.7%；高盛將2025年GDP增速預測上調0.6個百分點。

指數 人民幣

延伸閱讀

郭智輝「人均GDP十年拚八萬美元」非空想！網酸：台幣升值到1：13就行

北約允提高軍費至GDP占比5% 西班牙、比利時不甩

郭昱晴遭諷紅老師 侯漢廷：為何不要求老公高喊「滅共匪」？

台股面臨漲多拉回 高盛看好科技六大次產業

相關新聞

500創富榜揭曉 …字節跳動張一鳴 躍陸首富

AI浪潮席捲，同時也成為致富密碼。大陸《新財富》雜誌發布2025年「500創富榜」，榜單前十強大多涉及AI。字節跳動創始...

蘋果加入「國補」 搶陸中端市場

在大陸手機、平板等數位產品「國補」（國家補貼）實施近半年時間後，蘋果終於在官網宣布Apple Store也直接上線國補方...

大陸咖啡市場內捲「1杯美式最低7元」！謝金河讚羅智先當年1操作：高明的交易

中國星巴克要賣了！

高盛唱多 維持A股、港股增持建議

隨著多項經濟數據出爐，高盛中國股票策略分析師付思表示，高盛維持對A股和港股的超配建議，預計滬深300目標點位為4600點...

陸非銀行存款 攀十年高點

隨著大陸各家銀行在2025年陸續調低存款利率，中小銀行的儲戶資金逐步向理財、基金轉移。最新數據顯示，今年4-5月，大陸本...

高盛：人民幣走強 加碼陸港股

近期多家外資上調大陸經濟增長預測。與此同時，外資一致看好中國市場結構性機會。高盛表示，看好人民幣走強，且預期下半年刺激政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。