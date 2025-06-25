高盛：人民幣走強 加碼陸港股

近期多家外資上調大陸經濟增長預測。與此同時，外資一致看好中國市場結構性機會。高盛表示，看好人民幣走強，且預期下半年刺激政策將明顯加碼，故該行維持增持港股、A股建議。

高盛中國股票策略分析師付思表示，滬深300指數目標4,600點，MSCI中國指數目標84點，潛在升幅10%左右；主因全球資金布局中資股仍在低位，若宏觀經濟持續改善，將吸引更多資金流入，投資者重點關注7至8月美國關稅及下半年政策動向。

摩根士丹利發布中國股市年中展望報告顯示，鑒於結構性改善，例如上市公司ROE觸底回升、盈利趨穩等，上調中國股票指數目標；瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪近日也發表觀點稱，近兩周在歐洲和亞洲路演中，投資者對中國股票的興趣提高。

貝萊德大中華區首席投資策略師陸文傑稱，大陸刺激政策支撐經濟增長，因許多政策均集中於消費者補貼及貿易方面，惟基於中國股市及房地產市場所產生的財富效應仍然有限，投資者及消費者的信心仍未有明顯改善，整體市場氣氛依然低迷。但大陸政策環境非常有利於科技創新並商業化，如果陸企能抓住機遇，能帶來很多投資機會。

高盛研報稱，得益於人民幣對美元匯率走強，維持對中國股票市場「增持」立場。該機構預計，人民幣計價資產的主題偏好將提升、企業盈利前景改善、外資流入中國股市力度將增強。王立升預期，人民幣對美元有一定升值空間，12個月目標是6.9，相當於潛在升幅近4%，但對一籃子貨幣仍有貶值傾向，輕微支持出口。

摩根士丹利將今、明兩年的經濟增速預測分別從此前的4.2%和4%，上調至4.5%和4.2%；德意志銀行將今年大陸GDP增長預測上調0.2個百分點至4.7%；高盛將2025年GDP增速預測上調0.6個百分點。