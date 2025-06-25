嘉楠科技放棄AI晶片業務 礦機巨頭戰略重組

作為全球區塊鏈業務第一股、大陸礦機行業三大巨頭之一的嘉楠科技，宣布已啟動戰略重組，將放棄AI晶片半導體業務，聚焦在核心的礦機業務上，即是比特幣礦機銷售、自營挖礦業務以及面向消費者的挖礦產品。

快科技報導，嘉楠科技表示，該公司AI晶片業務被描述為「用於邊緣計算應用的ASICs」，儘管AI晶片業務單元曾帶來富有前景的創新，但與公司精簡增長戰略並不契合。

在2024年財報，公司透過銷售邊緣計算產品所獲得的收入約為90萬美元，與該業務相關的未經審計的營運支出約占公司2024財年總運營支出的15%。在AI晶片業務徹底終止後，嘉楠科技預計整體營運支出將顯著下降。

嘉楠科技成立於2013年，2019年在那斯達克上市。除加密貨幣外，嘉楠科技在AI晶片領域一直進行戰略布局。2018年發布全球首款RISC-V架構商用邊緣AI晶片「勘智K210」；2021年發布第二代AI晶片「勘智K510」；2023年，再次推出全球首款支持RISC-V Vector1.0標準的商用量產晶片「嘉楠K230」。

嘉楠科技決定放棄AI晶片業務，同時已在美國成功完成一次礦機試點生產，希望複製在馬來西亞的模式。