蘋果加入「國補」 搶陸中端市場

在大陸手機、平板等數位產品「國補」（國家補貼）實施近半年時間後，蘋果終於在官網宣布Apple Store也直接上線國補方案，可享最高人民幣2,000元（約新台幣8,225元）優惠。

蘋果官網接入國補後，可縮小與大陸本土品牌的價格差距，尤其是在人民幣4,000-6,000元中端市場。

然而，蘋果的國補政策僅支援Apple Store線上商店（北京收貨地址）及零售店（上海），值得注意的是，線上商店還可享24個月免息分期。

此前，蘋果因「官方通路不參與國補」策略，導致部分消費者轉向第三方平台。此次蘋果官方下場接入國補，更深層的原因還是來自市場競爭壓力。

界面新聞指出，蘋果中國官網24日正式上線大陸國家補貼政策。根據蘋果公司政策，北京地區用戶購買指定iPhone、iPad、Mac等產品可享最高人民幣2,000元補貼，用戶透過「京通」 小程式領取補貼券後，官網下單直接抵扣；上海用戶則需到Apple Store直營店現場啟動並拍照存檔，完成實名認證後方可享有優惠。

具體來看，購買iPhone、iPad或指定配置Apple Watch最高優惠人民幣500元。商品總價須低於人民幣6,000元。另外，購買符合資格的Mac機型最高優惠人民幣2,000元，但升級配置不可享有補助優惠。而以iPhone 16的128GB為例，原價人民幣5,999元，國補後價格降至5,499元，降幅達8.3%。

不過，儘管如此，電商平台的蘋果手機「疊加優惠」仍更具價格競爭力，如京東、天貓等平台透過「國補+平台券+以舊換新」組合拳，部分機型優惠超過人民幣2,000元。

數據顯示，今年第1季，蘋果在大陸智慧型手機市占率年減10個百分點至13.7%，被華為反超。蘋果官網接取國補後，可縮小與大陸本土品牌的價格差距，爭奪中階換機用戶。

據悉，自2024年8月，大陸國務院發布「關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施」以來，對手機、電腦等數位產品一直實施最高15%的補貼。截至今年6月，大陸已有29個省落地國補政策，累計拉動消費超7,761.8萬台設備。

每日經濟新聞則指，蘋果「Apple Intelligence」AI功能遲遲未能在大陸上線，削弱其產品競爭優勢。市場機構Omdia報告顯示，在大陸消費者將AI功能列為購機考慮的第三大因素，而在美國則僅排第九。然而，由於大陸蘋果智能尚未推出，促使用戶轉向第三方應用（如豆包）滿足AI需求。這不僅是重要市場機遇的流失，更是種戰略性風險。