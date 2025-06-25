聽新聞
0:00 / 0:00
蘋果加入「國補」刺激銷售 鴻海可望受惠
蘋果官網首次參與中國大陸的「國補」行列，指定產品最高可省人民幣2,000元，隨著蘋果加入促銷，有利擴大相關產品出貨，蘋果產品最大組裝廠鴻海（2317）可望受惠。
根據蘋果公布的活動條件，符合資格的消費者購買參與活動的iPhone、iPad、Apple Watch時，可享商品到手價基礎上再減15％的國家補貼，每件補貼不超過人民幣500元，僅限手機價不超過人民幣6,000元的單件商品。
購買參與活動的Mac時，可享商品到手價基礎上再減20％的國家補貼，每件補貼不超過人民幣2,000元。
不過，活動僅限Apple Store線上商店（北京收貨地址）和上海地區Apple Store零售店。
鴻海5月營收為新台幣6,157億元，創歷年同期新高，月減3.99%，年增11.92%，主要是受惠消費智能產品拉貨動能強。
法人表示，鴻海的消費智能產品主要是iPhone，5月拉貨動能強勁，推測是中國大陸市場618線上購物節，降價促銷iPhone 16系列效應所帶動，同時，蘋果擴大印度製造的iPhone銷往美國，也使得鴻海的消費智能產品出貨表現不俗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言