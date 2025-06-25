兩岸快遞／習近平會星國總理 籲推進一帶一路合作

新加坡總理黃循財（左）22日至26日前往大陸進行任內首次訪問，黃循財24日上午與大陸國家主席習近平會面。習近平稱，要築牢中星友好政治基礎，歡迎星方繼續深度融入中國發展，雙方要深入推進共建「一帶一路」合作，打造數位經濟、綠色發展、人工智慧等領域標誌性成果。

北京／人行等六部門推19條措施 消費重點領域加大金融支持

中國人民銀行等六部門聯合印發《關於金融支持提振和擴大消費的指導意見》，推出19條措施，聚焦消費重點領域加大金融支持，強化結構性貨幣政策工具激勵，加大對相關領域信貸支援。

北京／新能源車消費季將展開 推動高階智駕商業化應用

大陸商務部辦公廳發布關於組織展開2025年千縣萬鎮新能源汽車消費季活動通知，活動時間2025年7月至12月。提出要因地制宜穩妥推進高階智慧駕駛汽車商業化應用。

上海／中微12吋金屬刻蝕設備付運 可製造先進邏輯晶片

中微公司近日宣布其Primo Menova 12吋金屬刻蝕設備全球首台機順利付運。該設備專注於金屬刻蝕，尤擅長於金屬Al線、Al塊的刻蝕，可廣泛應用於功率半導體、記憶體件和先進邏輯晶片製造。

上海／星巴克發聲明 否認全面出售大陸業務

星巴克公司24日否認考慮全面出售其中國大陸業務，星巴克在聲明中強調，在中國大陸擁有世界一流的團隊和強大的品牌，並看到該市場巨大的長期增長潛力。

杭州／螞蟻集團減持眾安保險 持有H股比率降至7.6%

港交所24日公告顯示，螞蟻集團減持眾安保險逾3,300萬股，持有的H股比率已經降至7.63%。這是螞蟻集團投資眾安保險12年來的第二次減持。螞蟻集團回應稱，本次減持是正常的投資決策。

香港／香港書展下月中開幕 台灣作家主持講座

一年一度的香港書展，定於7月中舉行。今年香港書展以飲食文化為主題，邀到台灣作家龍應台和洪愛珠等主持講座。書展搭上休閒運動和零食展，三展合共有700個參展商。

上海／合成生物學研發計畫發布 18個專案立項

上海市科學技術委員會發布關於2025年度關鍵技術研發計畫「合成生物學」專案立項的通知，經申報推薦、形式審查、專家評審、立項公示等程序，現對18個專案予以立項。