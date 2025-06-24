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預算近人民幣3800萬！陸官方批量採購桌機 英特爾、超微晶片產品皆入列

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸中央國家機關政府採購中心發布2025年桌機（桌上型電腦）批量集中採購項目6月中標公告。其中聯想（北京）中標金額為1,059.993萬元，數值最大。圖為聯想電腦廈門專營店。中新社資料照片
大陸中央國家機關政府採購中心發布2025年桌機（桌上型電腦）批量集中採購項目6月中標公告。其中聯想（北京）中標金額為1,059.993萬元，數值最大。圖為聯想電腦廈門專營店。中新社資料照片

大陸中央國家機關政府採購中心發布2025年桌機（桌上型電腦）批量集中採購項目6月中標公告。該項目預算金額達人民幣3,784萬，覆蓋了包含國產晶片與國際主流晶片在內的多種晶片架構的桌機，其中聯想（北京）中標金額為1,059.993萬元，數值最大。值得注意的是，聯想中標的產品使用的是英特爾超微晶片，顯示美國品牌晶片並未被排除在官方採購之外。

芯智訊引述市場分析指出，此次中央國家機關桌機採購項目的中標結果，反映了國產晶片在政府採購中的重要地位，也展示了國產晶片廠商在技術研發和產品性能上的進步。同時，國際廠商的中標也表明，國際主流生態產品並沒有被排除在集採範圍之外，未來或與國產晶片展開激烈競爭。

從公告觀察，中標的公司包括浪潮計算機科技（龍芯）、中國長城科技（飛騰）、聯碩電腦（兆芯）、華為（華為鯤鵬）、聯想開天科技（海光）、天津光電集團信安先進技術（申威）、聯想北京公司（英特爾和超微晶片）。

值得注意的是，項目對桌機廠商服務提出比較高的要求，供應商需要提供電話、電子郵件、遠程連接等多種形式服務；同城4小時、異地12小時的技術服務2個工作日解決問題，對於未能解決的問題和故障應提供可行的升級方案，並提供週轉設備或更換設備。且要保證故障硬盤不返還維修（硬盤故障後，免費更換新的硬盤，原盤由用戶保留），保證信息安全。

事實上，聯想在大陸官方採購中佔據要角。數據顯示，截至目前，這並非今年聯想PC首度中標中央機關、央國企等單位採購項目。比如：2025年1月中央採購桌機中標結果顯示，聯想開天科技有限公司拿下了第一、二、三、五包的中標權，中標金額分別為18.304萬元、29.64萬元、11.62萬元、41.3504萬元。第六包則由聯想(北京)有限公司中標，中標金額高達290.6575萬元。

在政府採購外，聯想依舊是全球PC霸主。市場調查機構Canalys數據顯示，今年第1季，聯想保持其在全球PC市場的領先地位，筆記本和桌機出貨量達1,520萬台，實現11%的增長。

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