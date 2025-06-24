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陸六部門印發指導意見：聚焦消費重點領域加大金融支持
中國人民銀行（大陸央行）等六部門印發《關於金融支持提振和擴大消費的指導意見》，從多方面推出19條舉措，聚焦消費重點領域和環節，當中提到要加大消費重點領域金融支持，助力挖掘釋放消費潛力。
據大陸央行網站24下午消息，由大陸央行、國家發展改革委、財政部、商務部、金融監管總局、中國證監會六部門聯合印發的指導意見，從支持增強消費能力、擴大消費領域金融供給、挖掘釋放居民消費潛力、促進提升消費供給效能、優化消費環境和政策支撐保障六個方面，提出19項重點舉措。
意見提出，要夯實宏觀經濟金融基礎，支持居民就業增收，優化保險保障，積極培育消費需求。強化結構性貨幣政策工具激勵，加大對服務消費重點領域信貸支持，發展債券、股權等多元化融資渠道。
意見還強調，要聚焦消費重點領域加大金融支持，結合消費場景和特點創新金融產品，持續推動消費領域金融服務提質增效。優化消費支付服務，健全消費領域信用體系建設，加強金融消費權益保護。
另外，在支持發展服務消費方面，指導意見提出堅持促消費與惠民生相結合，加大對服務消費重點領域信貸支持力度，結合服務消費具體場景和特點，提供個性化、差異化金融產品和服務。增加對批發零售、餐飲住宿、家政服務、養老托育等領域信貸投放，重點豐富適合小微企業的信用類金融產品，支持經營主體產業升級、業態融合，助力挖掘基礎型服務消費潛力。
此外，指導意見還提出，圍繞文化旅遊、體育、娛樂、教育培訓、居住服務等領域創新融資模式，在依法合規、風險可控前提下結合產業發展週期適當延長貸款期限，積極開展應收帳款、知識產權等質押融資業務，促進激發改善型服務消費活力。
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