為實現中央經濟目標？傳陸推「零公里二手車」出口 外媒曝：虛增銷量

大陸近來傳出「零公里二手車」亂象橫生，路透24日報導指出，根據對官媒報導和政府文件的查閱，指相關交易不僅讓大陸車廠得以在帳面上計入銷售成長，也成為地方政府推升GDP數據的工具。同時，大陸部分地方政府認為這種做法對實現北京政府制定的經濟增長目標至關重要。

路透報導，在大陸這些被稱為「零公里二手車」的車輛，實際上從未上路行駛，卻透過註冊與出口手段，偽裝成已使用過的車，隨後出口海外，持續流向俄羅斯、中亞與中東等市場。而「零公里二手車」不僅幫助大陸車企展現銷售增長，也成為消化大陸國內庫存、處置滯銷車型的管道。

報導並稱，這些「零公里」車輛在大陸汽車工廠剛下產線時，就由出口商買下，掛上大陸牌照註冊為二手車後立即出關，藉此繞過許多新車出口限制，同時可讓車廠提前認列營收。根據大陸汽車流通協會顧問王萌估計，2024年大陸出口的43.6萬輛二手乘用及商用車中，高達九成為「零公里車」。

事實上，大陸車企「假二手車真出口」模式已由來已久。只不過此做法在今年首次引起關注，當時長城汽車董事長魏建軍公開批評大陸的「零公里二手車」交易，稱其擾亂市場秩序。隨後，《人民日報》等陸媒也發文批評此舉是「惡性競爭」。

然而，路透查閱陸媒報導及政府文件後發現，部分大陸地方政府正積極推動「零公里二手車」出口，並將其視為完成其中央經濟增長目標的關鍵措施。據了解，大陸有20個地方政府（包括廣東和四川等主要出口中心）在公開的政府文件中表示，支持「零公里二手車」出口，其中逾12個地方將其納入本地發展戰略，視為提振經濟增長的核心路徑之一。

有兩名大陸汽車業高層稱，由於出口「零公里二手車」策劃的車企在一輛車上既購又售，交易金額是傳統新車或二手車交易的兩倍，因此地方政府積極吸引出口車企落戶本地，以快速拉高生產總值（GDP）數據。

而總部位於美國底特律的諮詢公司中國汽車洞察（Sino Auto Insights）創始人塗樂指，「這是（中國汽車業）近四年價格戰所造成的結果，車企如今為了達成銷售目標，可謂無所不用其極。」大陸汽車顧問公司AutoXing創辦人Xing Lei（譯邢磊）則警告，這種操作手法恐導致投資人對大陸汽車出口數據產生懷疑，「到底有多少是實際銷售、多少是灌水，沒有人知道。」

據悉，上述這種出口手法，早已引發國際關切。歐盟與美國早就大陸汽車「傾銷」提出警告，而零公里車出口進一步加劇此爭議。俄羅斯亦在2023年祭出禁令，限制具官方經銷商的品牌以「二手車」形式進入市場。