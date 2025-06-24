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再次唱多！高盛薦增持港股及A股 料下半年陸政策加碼

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
高盛中國股票策略分析師付思表示，市場配置方面，高盛維持對A股和港股的超配建議，預計滬深300目標點位為4600點，MSCI中國目標點位為84點，隱含約10%的上行空間。 路透
高盛中國股票策略分析師付思表示，市場配置方面，高盛維持對A股和港股的超配建議，預計滬深300目標點位為4600點，MSCI中國目標點位為84點，隱含約10%的上行空間。 路透

隨著多項經濟數據出爐，高盛中國股票策略分析師付思表示，市場配置方面，高盛維持對A股和港股的超配建議，預計滬深300目標點位為4600點，MSCI中國目標點位為84點，隱含約10%的上行空間。

港媒《信報》報導，付思指出，維持港股、A股增持建議，滬深300指數目標4600點，MSCI中國指數目標84點，潛在升幅10%左右；主要由於全球資金的中資股仍在低位，若宏觀經濟持續改善，具較大潛力吸引更多資金流入，投資者重點關注7至8月美國關稅及下半年政策動向，相信未來3個月港股、A股表現或較均衡。

高盛近期調高大陸銀行、地產股評級，相信受惠政策支持。此前，財聯社還曾報導，高盛首席華人股票策略師劉勁津在最新研報「中國民營事業的回歸：潮流已經逆轉」指出，在各種宏觀、政策和微觀因素驅動下，大陸民企的中期投資前景正在改善。

同時，高盛研報中列出大陸民營企業上市公司「十巨頭」，分別是騰訊、阿里巴巴、小米、比亞迪、美團、網易、美的、恒瑞醫藥、攜程和安踏。十家公司的總市值達1.6兆美元，共占MSCI中國指數42%權重，日交易額達110億美元，顯示這些企業具高市場影響力與資金吸引力。

高盛中國經濟學家王立升認為，大陸經濟增長短期較有韌性，因為今年來出口超預期，預期下半年政策對沖將明顯加碼，政策或溫和放寬，尤其在消費和投資，但一、兩個月內大規模政策刺激機會較低。

王立升預測，人民幣兌美元有一定升值空間，12個月目標是6.9，相當於潛在升幅近4%，但兌一覽子貨幣仍有貶值傾向，輕微支持出口。

而除高盛外，界面新聞則指出，摩根士丹利發布的中國股市年中展望報告顯示，鑑於結構性改善，例如上市公司ROE（淨資產收益率）觸底回升、盈利趨穩等，上調中國股票指數目標。具體來看，摩根士丹利對2026年6月的基準指數目標分別為：MSCI中國指數上漲5%、恆生指數上漲5%、恆生中國企業指數上漲5%及滬深300指數上漲3%。

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪近日發表觀點稱，在為期兩周的歐洲和亞洲路演中，投資人對中國股票的興趣提高。「在歐洲投資者群體中，我們注意到更多投資者目前對中國持中性態度（之前為低配），一些投資者目前超配，（在以前路演中幾乎未見）。」

王宗豪稱，雖然考慮到全球不確定性，投資人普遍認同其觀點，即中國股票相對具有吸引力，但全球基金似乎對投資新興市場總體上仍持謹慎態度，全球投資者希望看到更可持續、消費驅動的經濟成長。

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