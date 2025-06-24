上月年減近15%！大陸房市持續低迷 土地出讓收入跌至10年最低
外媒報導，房市持續低迷下，大陸土地出讓收入跌至10年來最低，迫使政府為刺激經濟而增加財政支出，導致預算赤字進一步擴大。
新加坡聯合早報日前綜合外電報導，據大陸財政部20日公布的數據計算，大陸5月土地出讓收入年減14.6%至人民幣1941億元（約新台幣7764億元），為2015年5月以來最低。
受此影響，今年前5個月大陸政府總收入降至11.2兆元。
報導說，土地銷售下滑凸顯房地產市場持續低迷，成為拖累大陸經濟的主因之一。加上美國上調出口關稅，地方財政負擔進一步加重，限制了地方透過擴大投資帶動經濟增長的能力。
高盛經濟師王立升在上述官方數據發布後指出，高盛維持大陸政府今年售地收入可能進一步下降5%至10%的預測，並仍認為房地產建設和投資尚未觸底。
另一方面，大陸官方正在以3年來最快的速度增加支出以刺激經濟增長，包括為消費品以舊換新政策提供更多補貼。今年前5個月財政總支出躍升至14.5兆元，使得整體預算赤字擴大至3.3兆元。
王立升在報告中預計，大陸政府下半年將進一步擴大財政支出，以緩解部分行業的通貨緊縮壓力，並增強市場信心。
他並研判，雖然大陸政府今年內仍有可能調整預算，但考慮到上半年經濟增長可望超過5%，這項議程不算迫切。
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