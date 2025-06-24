2025中國新財富500創富榜 字節跳動張一鳴躍升首富

中國新財富雜誌今天發布2025年500創富榜，字節跳動創辦人張一鳴憑持股市值人民幣4815.7億元（約新台幣1.9兆元）第1次拿下首富位置。

澎湃新聞24日報導，新財富雜誌第23次發布500創富榜。500位上榜的企業家或家族總持股市值達13.7兆元，年增11%，平均持股市值273.8億元，上榜門檻為66.2億元，持股市值達百億以上企業家計341位。

500創富榜前10名依序分別為張一鳴、農夫山泉董事長鐘睒睒、騰訊科技創辦人馬化騰、拼多多創辦人黃崢、寧德時代董事長曾毓群、小米創辦人雷軍家族、阿里巴巴創辦人馬雲、美的集團創辦人何享健與其子何劍鋒、網易創辦人丁磊、深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒。

新財富報告資料顯示，張一鳴首度成為首富，主要來自於其持有字節跳動股份，張一鳴持股21%、員工持股21%、機構持股58%；張一鳴在2018年第一次上榜500創富榜，彼時身家為120億元。

鐘睒睒為2024年500創富榜第1名，今年退為第2名，主因在於持股市值較去年減少21%。鐘睒睒控股主要公司包括農夫山泉和萬泰生物，2024年持股市值一度達4562.7億元。

馬化騰、黃崢持股市值分別名列第3名、第4名，分別達3067.1億元、3057.4億元。相較2024年持股市值，馬化騰增加45%；黃崢減少28%。

曾毓群與雷軍家族2025年持股市值均超過2000億元，分別為2726.8億元、2010億元，分別較去年增加63%、96%，在2025年500創富榜分別名列第5名和第6名。雷軍家族去年名列第14名，今年上升8個名次排名第6名。

2025年500創富榜第7至9名分別為馬雲、何享健與何劍鋒、丁磊，持股市值均超過1800億元，分別達1999.9億元、1885.7億元、1853.1億元。馬雲和丁磊財富估值分別較去年減少4%、3%；何享健與何劍鋒增加28%。

梁文鋒第1次入列500創富榜，第1次進榜即晉級前10大，名列第10名。梁文鋒持股估值達1846.2億元，主要控股公司包括深度求索和幻方量化。

新財富報告資料提到，梁文鋒在2023年成立深度求索，專注於大模型與通用人工智慧研究，深度求索母公司為杭州深度求索人工智慧基礎研究公司，梁文鋒直接與間接持股占比計達84%。