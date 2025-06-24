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最高折逾8千元！蘋果官網加入陸「國補」優惠 僅2地區適用

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
在大陸手機、平板等數位產品「國補」實施近半年時間後，蘋果終於在官網宣布Apple Store也直接支持國補。然而，蘋果的國補優惠僅支援Apple Store在線商店（北京收貨地址）及零售店（上海）。圖／取自蘋果中國官網
在大陸手機、平板等數位產品「國補」實施近半年時間後，蘋果終於在官網宣布Apple Store也直接支持國補。然而，蘋果的國補優惠僅支援Apple Store在線商店（北京收貨地址）及零售店（上海）。圖／取自蘋果中國官網

在大陸手機、平板等數位產品「國補」實施近半年時間後，蘋果終於在官網宣布Apple Store也直接支持國補。然而，蘋果的國補優惠僅支援Apple Store線上商店（北京收貨地址）及零售店（上海），值得注意的是，在線商店還可享24個月免息分期。

界面新聞指出，蘋果中國官網24日正式上線大陸國家補貼政策。根據蘋果公司政策，北京地區用戶購買指定iPhone、iPad、Mac等產品可享最高2,000元人民幣（單位下同，約新台幣8,225元）補貼，用戶透過 「京通」 小程式領取補貼券後，官網下單直接抵扣；上海用戶則需到Apple Store直營店現場啟動並拍照存檔，完成實名認證後方可享有優惠。

具體來看，購買iPhone、iPad或指定配置Apple Watch最高優惠500元。商品總價須低於6,000元。另外，購買符合資格的Mac機型最高優惠2,000元，但升級配置不可享有補助優惠。而以iPhone 16的128GB為例，原價5,999元，國補後價格降至5,499元，降幅達8.3%。

報導稱，蘋果此前因 「官方管道不參與國補」 的策略，導致部分用戶轉向第三方平台。此次蘋果官方接入國補，讓消費者在官方管道直接享受「國補+官方服務」雙重保障，打破先前僅第三方平台支持補貼的限制。再疊加官方14天無理由退換、Genius Bar售後支援等權益，解決第三方管道「需當場啟動」、「限本人簽收」等繁瑣流程。

不過，儘管如此，電商平台的蘋果手機 「疊加優惠」 仍更具價格競爭力，如京東、天貓等平台透過「國補+平台券+以舊換新」組合拳，部分機型優惠超過2,000元。

分析認為，此次蘋果官方下場接入國補，更深層的原因還是來自市場競爭壓力。數據顯示，今年第1季，蘋果在大陸智慧型手機市占率年減10%至13.7%，被華為反超。蘋果官網接取國補後，可縮小與大陸本土品牌的價格差距，尤其在4,000至6,000元中階市場。該價位段國補後可望爭奪中階換機用戶。

據悉，自2024年8月，大陸國務院發布「關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施」以來，對手機、電腦等數位產品一直實施最高15%的補貼。截至今年6月，大陸已有29個省份落地國補政策，累計拉動消費超7,761.8萬台設備。

每日經濟新聞則指，蘋果「Apple Intelligence」AI功能遲遲未能在大陸上線，削弱其產品競爭優勢。市場機構Omdia報告顯示，在大陸消費者將AI功能列為購機考慮的第3大因素，而在美國則僅排第9。然而，由於大陸蘋果智能尚未推出，促使用戶轉向第三方應用（如豆包）滿足AI需求。這不僅是重要市場機遇的流失，更是種戰略性風險。

在大陸手機、平板等數位產品「國補」實施近半年時間後，蘋果中國也終於加入行列之中。行動產品類依15%的最高比率補貼，單產品最高補貼金額為人民幣500元（下同），商品價格需低於6,000元。電腦類依20%的最高比例補貼，單一產品最高補貼金額為2,000元。美聯社資料照
在大陸手機、平板等數位產品「國補」實施近半年時間後，蘋果中國也終於加入行列之中。行動產品類依15%的最高比率補貼，單產品最高補貼金額為人民幣500元（下同），商品價格需低於6,000元。電腦類依20%的最高比例補貼，單一產品最高補貼金額為2,000元。美聯社資料照

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