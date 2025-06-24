貴金屬價格持續波動！上海黃金交易所：做好近期市場風險控制

近期貴金屬價格波動持續，上海黃金交易所24日發出通知指稱，將繼續做好近期市場風險控制工作。

上海黃金交易所於24日在官網發布《關於繼續做好近期市場風險控制工作的通知》。通知稱，近期影響市場不穩定的因素較多，為防範市場波動可能帶來的風險，請各會員提高風險防範意識，繼續做好風險應急預案，維護市場平穩運行。

同時通知寫道，提示投資者做好風險防範工作，合理控制倉位，理性投資。

此前，上海黃金交易所於9日亦曾發布《關於做好近期市場風險控制工作的通知》。當時的通知指出，近期影響市場不穩定的因素較多，貴金屬價格波動劇烈。請各會員提高風險防範意識，繼續做好風險應變計畫，維護市場順利運作。

據彭博報導，以伊衝突爆發以來，令地區能源基礎設施與運輸安全面臨威脅，推高能源價格，也促使資金流入黃金等避險資產。其中，國際石油、黃金價格都有所起伏，金價目前徘徊在每盎司3,400美元左右。不過，在美國總統川普23日宣布以色列與伊朗已經同意停火的消息影響下，雖現貨黃金歲先行上漲最高至3,393美元附近，但是隨後快速回落最終報收3,368.96美元/盎司，收跌0.03%

另新加坡《聯合早報》則提到，除地緣政治緊張，美國總統川普的強硬貿易政策對全球經濟的衝擊，也是今年金價上漲的另一大動因。2025年以來，金價累計漲幅已超過30%。部分國家央行也在持續減持美元資產、增加黃金儲備。