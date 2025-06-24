歐限制中企投標醫材採購 中國商務部：保護主義

歐盟禁止中國企業參加歐盟27國政府新台幣1億7000萬元以上醫療器材採購案。中國商務部今天回應，這是構築新的保護主義壁壘，損害中企利益也嚴重破壞公平競爭。

中國商務部新聞發言人24日透過答記者問形式回應歐盟限制中國企業和產品參與其醫療器材公共採購ㄧ事。

中國商務部表示，歐盟不顧中國多次透過雙邊對話釋放的善意和誠意，一意孤行地利用單邊工具，構築新的保護主義壁壘，損害中國企業利益，嚴重破壞公平競爭。

中國商務部強調，「中方對此強烈不滿、堅決反對， 敦促歐方立即糾正錯誤做法，並將採取措施堅定維護中國企業的合法權益」。

中國商務部提到，今年是中歐建交50週年，中國願從中歐經貿關係大局出發，落實好雙方領導人重要共識， 繼續透過對話磋商，妥善處理經貿摩擦， 穩定中歐企業合作的信心和預期。

歐盟執行委員會（European Commission）20日宣布反制中國醫療器材公共採購對歐商的歧視，根據「國際採購工具」（IPI）法規，禁止中國企業參加歐盟27國政府500萬歐元（約新台幣1億7000萬元）以上醫療器材採購案。

歐盟在2022年通過國際採購工具法規，若外國政府在執行公共採購時歧視歐盟企業，歐盟可祭出相應反制措施。該法施行後第一件調查案為中國在醫療器材招標上偏好中國自家產品，阻礙歐盟企業在中國市場發展。

歐盟執委會今年1月調查結論認定，中國在國營醫院等醫療器材公共採購上，存在刻意排除歐盟企業的不公平競爭。歐盟27國6月初同意動用國際採購工具，歐盟執委會20日發布反制措施。